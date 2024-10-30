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南瓜屋／《南瓜屋保衛戰》系列之四

白丁（馬里蘭州）

第二天早上，紅娃、藍寶和高鼻子女人去見白尾海雕，要求加入南瓜屋的守衛隊。白尾海雕僅吸收了紅娃和藍寶，因為守衛隊只招收紅蟹和藍蟹。高鼻子女人不灰心，千方百計尋找機會接近南瓜屋。

沒想到守衛隊有個暗哨來找高鼻子女人，問她昨天為什麼私自進入南瓜屋的地下室，高鼻子女人委屈地說：「我沒有進入地下室，只是在門口看了一眼。」又可憐巴巴地懇求他：「我能跟你一起做事嗎？」他不理她，反問她昨夜去小船見什麼人，她理直氣壯地說：「那是郵輪上的警察，調查我有沒有被聖誕島的大鳥劫持。」

事情傳到白尾海雕耳裡，他搖了搖頭，笑了。可是，地下室那個暗哨，他叫藍強，警惕性很高，繼續盯著高鼻子女人。

第三天晚上，藍強跟蹤高鼻子女人去了海邊，見她向海面上連續發出燈光暗號，一條小船慢慢過來。藍強暗暗跟著高鼻子女人上了船。船上有三個男人，船艙裡還有尖利的長刀。四個人竊竊私議，藍強躲在角落，聽不出他們說什麼。

直到聽了藍強的匯報，白尾海雕才明白受騙了，忙將紅娃、藍寶找來，一起制定作戰計劃。白尾海雕說：「最要緊的是奪取海盜的武器，我保證一個俯衝，就沒收海盜的長刀。」紅娃說：「我保證用我身上的螯去剪斷繩索，使船上的桅桿倒塌，不讓海盜逃跑。」藍寶說：「我保證和守衛隊員們立即設置陷阱，阻擋敵人闖進南瓜屋。」藍強說：「我保證去找巨型蜥蜴，他一爬上海盜的船，海盜就一個也跑不了。」

爭分奪秒呀，第四天早上，守衛隊員們用強大的鉗子完成了南瓜屋的防禦工事；以重量著稱的巨型蜥蜴一爬上小船，就把長刀壓斷，還把船底壓穿一個洞，他那兩公尺長的身子將三個海盜牢牢圈住；白尾海雕很快用爪子抓住高鼻子女人，冷笑著說：「女魔頭，今天你怎麼不說我劫持妳？」

戰鬥勝利結束，南瓜屋裡的慶功宴，擺了整整三天。

（系列完）

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