錢能買來快樂嗎？我覺得不能，我可以講一個萬聖節 要糖的故事來說明這一點。

我從四歲開始，每個萬聖節都會和朋友一起去要糖，每次總能得到特別多的糖果，大家都很快樂。

去年，因為我已經十三歲了，爸爸媽媽就不想要我再出去要糖了。他們說，要是我和弟弟不去要糖果，我們每人能得到三十塊錢用來買糖果。我想都不想就拒絕了，首先，我覺得我能要到很多的糖，比三十塊錢能買到的糖要多很多。其次，也更重要的是，我跟朋友一起要糖很開心，能得到很大的快樂。而且，再過兩年我就要滿十五歲了，社區就不歡迎我去要糖了。所以，我要好好利用現在的機會，享受萬聖節要糖的樂趣。

萬聖節那天，天一黑，我提著桶子就出門了。我先在我自己的社區跟鄰居要糖，不到八點就要到滿滿的一桶糖。接著我回家吃飯，準備吃完飯再去朋友的社區要糖。我的弟弟剛開始接受了媽媽的提議，現在他看我要到這麼多的糖，就改變了主意，也跟著我去朋友的社區要糖。

在朋友的社區，我們一直要糖到九點半，我們提著一大桶糖果去朋友家比比看誰的糖最多，結果我要的糖果最多。這天因為下了很大的雨，有些糖都被雨水泡爛了。即使這樣，我要到的糖還是非常多，我心裡滿滿的快樂。弟弟要到的糖果比我少，因為他比我要糖的時間短。他不但失去了三十塊錢，還失去了半桶糖。

萬聖節要糖給了我很多快樂。因此，給我多少錢我都不會接受，我還是會跟朋友在萬聖節的時候去要糖，因為錢買不到萬聖節要糖的快樂。