我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你同意嗎？加州13個小城 獲選全美「最住不起」

檢測陰性 麥當勞肉餅非大腸桿菌來源 本周恢復販售四盎司牛肉堡

萬聖節要糖的快樂

李駿棠（俄勒岡州，春和學園）

錢能買來快樂嗎？我覺得不能，我可以講一個萬聖節要糖的故事來說明這一點。

我從四歲開始，每個萬聖節都會和朋友一起去要糖，每次總能得到特別多的糖果，大家都很快樂。

去年，因為我已經十三歲了，爸爸媽媽就不想要我再出去要糖了。他們說，要是我和弟弟不去要糖果，我們每人能得到三十塊錢用來買糖果。我想都不想就拒絕了，首先，我覺得我能要到很多的糖，比三十塊錢能買到的糖要多很多。其次，也更重要的是，我跟朋友一起要糖很開心，能得到很大的快樂。而且，再過兩年我就要滿十五歲了，社區就不歡迎我去要糖了。所以，我要好好利用現在的機會，享受萬聖節要糖的樂趣。

萬聖節那天，天一黑，我提著桶子就出門了。我先在我自己的社區跟鄰居要糖，不到八點就要到滿滿的一桶糖。接著我回家吃飯，準備吃完飯再去朋友的社區要糖。我的弟弟剛開始接受了媽媽的提議，現在他看我要到這麼多的糖，就改變了主意，也跟著我去朋友的社區要糖。

在朋友的社區，我們一直要糖到九點半，我們提著一大桶糖果去朋友家比比看誰的糖最多，結果我要的糖果最多。這天因為下了很大的雨，有些糖都被雨水泡爛了。即使這樣，我要到的糖還是非常多，我心裡滿滿的快樂。弟弟要到的糖果比我少，因為他比我要糖的時間短。他不但失去了三十塊錢，還失去了半桶糖。

萬聖節要糖給了我很多快樂。因此，給我多少錢我都不會接受，我還是會跟朋友在萬聖節的時候去要糖，因為錢買不到萬聖節要糖的快樂。

萬聖節

上一則

楊應超：助台灣企業打國際盃

下一則

紐約蒙托克燈塔

延伸閱讀

李興華Larchmont珠寶店 營造獨特奢華生活體驗

李興華Larchmont珠寶店 營造獨特奢華生活體驗
聖荷西迎來新任警察局長約瑟夫

聖荷西迎來新任警察局長約瑟夫
洛縣年度教育總監驚喜揭曉 她實至名歸

洛縣年度教育總監驚喜揭曉 她實至名歸
紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

熱門新聞

鳳尾綠咬鵑在森林中飛翔。（圖／蘇彩菁提供）

雲霧森林中的靈鳥

2024-10-24 02:02
少見的白色鳶尾花。（圖／萬羚提供）

梵谷與鳶尾花

2024-10-26 02:01
岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（下）

2024-10-22 02:02
蜻蜓鳳梨在葉綠飽滿陪襯下，十分豔麗。（圖／作者曾華容提供）

又見蜻蜓鳳梨花

2024-10-24 02:06

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關

不挺賀…洛時華裔老闆女兒曝是這原因 華郵說與貝佐斯無關
南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告

南加華裔老夫婦1850萬存款被騙 向嘉信理財提告
台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策

台美人護照出生地正名「台灣」30年 FAPA籲美廢「一中」政策
法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪

法拉盛4華男痛毆2搶匪 折凳、鐵棍全用上…雙方皆被補控罪