每年萬聖節 ，我和家人會用好多令人害怕的擺飾和燈來裝飾我們的家，我們也會買好多糖果分給玩「不給糖就搗蛋」的孩子，媽媽還會替我和弟弟買萬聖節服裝。

今年的萬聖節我會扮成紅色的蘑菇女孩，弟弟會扮成白色的忍者，我們有好多繽紛美味的糖果。

每年萬聖節晚上，我和媽媽、弟弟跟我的朋友會去不同的房子敲門說：「不給糖，就搗蛋！」主人就會拿出好多好吃的糖果。我們也會看到很多房子的裝飾，我的鄰居家就有好多特別又可怕的裝飾。能看到許多大、小朋友的萬聖節服裝也令人興奮。

我好喜歡萬聖節，因為可以吃好多糖果，到處都可以看到嚇人的裝飾，很多人都穿上可愛的服裝。這真是一個好玩的節日。

呂穎悅（加州 ，學園雙語學校）

很久以前，愛爾蘭有一個傳說，在十月三十一日晚上，是死神薩溫最有能力的時候。

愛爾蘭的人不想要被死神帶走，所以他們會在十月三十一日戴上怪獸的面具，也會把門窗關起來。

傳說，十月三十一日死神薩溫沒有看到人，「人在哪裡？」他問自己，「我只看到四處都是鬼怪......」快天亮了，死神很生氣地走了，要等到明年下一個十月三十一日才回來。這就是萬聖節的由來。

我非常喜歡萬聖節，每年我都會和朋友去玩「不給糖，就搗蛋！」今年我會打扮成一個蘑菇黑貓，我很喜歡貓，所以我想在萬聖節變成一隻可愛的貓，去年我是一條美國龍。

我的朋友雅晴今年打算要打扮成一個蘑菇女孩，我們的爸媽是朋友，我們住得很近，所以我們每年都會一起去要糖。我好期待今年的萬聖節！