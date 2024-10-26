今年暑假我和家人第一次去台灣旅遊，我們在台北住了一個月，做了許多新鮮又有趣的事。我吃了有名的阿宗麵線，它的麵真的像線一樣細，配上牡蠣好好吃；我還吃了臭豆腐，雖然聞起來很臭，但是吃在嘴裡真香！

在台灣的第一周，我們去了許多地方、逛了很多夜市，也吃了好多美食。我們去了九份，在那裡特別吃了芒果冰，因為聽說芒果是台灣夏天很有名的水果。

接著我們在台灣的中文學校上課三周，每天四個小時。在美國我學的是簡體，可是台灣都是繁體字，我覺得繁體字不難寫，但是讀起來就有點難了。我跟弟弟每天很早就搭捷運 去學校，中午吃學校準備的午飯，我最愛吃他們的牛肉麵和米飯。放學以後，我都會跟弟弟去買麻糬，吃起來軟軟甜甜，是我在美國從來沒有吃過的。

在台灣的最後幾天，我們跟朋友去淡水觀光 ，吃了有名的鐵蛋，也玩了街機遊戲。台灣真是一個好玩的地方！

Wesley Tan（加州 ）

今年暑假我跟家人去台灣玩了一個月，除了玩，我和哥哥還上了三個星期的中文課。

在台灣的第一周，我們去了有名的九份老街，也逛了很多夜市，我最喜歡的是寧夏夜市，因為那裡有很多好吃的點心，像芒果冰和地瓜球。

從第二個禮拜開始，我跟哥哥每周一到五就去學中文，每天都有很多的功課和考試，所以有很多地方我們沒時間去參觀。每天放學後，我跟哥哥會去一家點心店買我們最愛吃的麻糬。

為期三周的中文課結束後，我們第一次試吃了臭豆腐，雖然很臭，但是我覺得還不錯！我們每天坐捷運去上課，車站附近有很多商店能逛，車錢花的也不多，非常方便。

我覺得爸媽帶我們去台灣是一個很棒的選擇，給了我很多特別的經歷。我更感謝媽媽花錢讓我跟哥哥去台灣練習聽說中文。爸媽為我們做了這麼多，我一定要努力學習，做個讓他們驕傲的孩子！