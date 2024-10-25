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攀樹夏令營

陳樂山（加州，聖地牙哥北郡中文學校）

樹葉在飄動，鳥在唱歌，溫暖、潮濕、舒服的環境，這是我到攀樹夏令營看到的第一個景象。我最近參加了一個台灣爬樹夏令營，我和七位小孩跟著五位教練學怎麼爬樹，最後一天晚上我們還睡在樹上。

大家來到教室時，我們先自我介紹並討論那天要吃什麼，因為我們需要自己煮飯。我們討論了很久才決定菜單，然後一位學生和一位教練騎摩托車下山去買材料。他們出發後，其他人開始學習綁幾種不同的結，像是活結、八字結，這些結對攀樹非常有用。

爬樹的第一步就是先把綁在繩子上的小沙袋丟過樹枝分岔的地方。教練先指出容易丟到的樹枝，再把我們分成小組來練習。練習一會兒，買菜的人回來了，大家就去教室開始煮飯。我們煮了一個多小時，大家都很餓，一下子就吃光光。

飯後，開始學爬樹的第二步：怎麼把繩子換成爬樹繩。我們丟沙袋的繩子不能用來爬樹，必須換成更粗的繩子。我們很快學會了，就去外面練習丟沙袋和換粗繩，再請教練把粗繩綁在我們穿的攀樹吊帶上，這樣我們終於可以開始爬樹了。

一開始爬樹時，身體懸空的感覺有點奇怪，但是爬了幾分鐘後就比較熟悉了。

第二天，我們煎鬆餅當早餐，然後學了最後幾種結，這樣一來，我們終於不需要幫忙就可以自己爬樹了。我們去爬一棵更大的樹，吊著晃來晃去，玩得很開心。

午餐後，教練掛了一些吊床在樹上，我們先選自己的床，教練再帶我們爬到各自的床上。我爬到比我的床高很多的地方跟別人玩。躺在那裡，大家都一直說太熱了，所以沒過多久，我們就回教室煮菜了。

我們做了馬鈴薯泥和薯條當晚餐，我覺得那餐的食物最好吃，因為每道菜都做得很好。我們傍晚回到樹下，各自爬到床裡聊天和照相，那天我看月亮看到睡著。

夏令營結束時，我們一起回顧這三天完成的事情，領取證書，並拍了團體照。這次夏令營是很好的經歷，我不但學會了怎麼爬樹，還在美麗的山上交到新朋友。如果你對爬樹或享受很酷的戶外冒險感興趣，我很推薦這個攀樹夏令營。

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