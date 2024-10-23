高鼻子女人／《南瓜屋保衛戰》系列之三

白尾海雕聽了高鼻子女人最後的呼喊，深受感動，自己不也是喜歡冒險，什麼都難不倒嗎？於是，一個大步移身過去，高鼻子女人立刻伸出雙手，抱住他的右腿。白尾海雕振翅飛起，高鼻子女人輕輕地說：「我還會演戲，你相信嗎？」緊接著低下頭，對著甲板呼喊：「救命！大鳥要抓我去聖誕島！」

甲板上的人漸漸多了，都被高鼻子女人唬住了。耳聾老人叫來的警察也趕到了，他面對這一幕束手無策。郵輪在海面畫出漣漪，那一圈圈漣漪猶如對白尾海雕解不開的疑團。

飛行途中，高鼻子女人還肆意戲弄大鳥：「你可不能欺負我，你若無理，我就告你，郵輪上的警察就是我的證人。」紅娃、藍寶和白尾海雕都被逗笑了。

上了聖誕島，白尾海雕第一件事就是告誡紅娃、藍寶和高鼻子女人，千萬別去西北角的山谷，那裡有個要命的黑洞，誰經過黑洞，誰都會被吸引進去，不見蹤影。

第二件事，就是去南瓜屋。遠遠就聞到了甜香味，接著銀光閃閃，奇妙的南瓜屋出現在眼前。漸漸地，看到黑壓壓的一片，全是紅蟹和藍蟹，歡迎來客的嗎？

仔細一看，一副嚴陣以待的神情，原來是守衛南瓜屋的，南瓜屋不可隨意出入。待白尾海雕說明來意，站在台階上的兩個紅蟹才露出笑臉迎客。

進了南瓜屋，眼前一亮：地板是南瓜皮，光溜溜的；天花板吊著南瓜燈，亮堂堂的；牆壁上畫著南瓜花，紅艷艷的；南瓜藤做的吊床，晃悠悠的；窗格子嵌著南瓜子，白乎乎的；南瓜湯盛在小碗裡，香噴噴的；南瓜餅留在鍋中，甜滋滋的。

他們三個睜大眼睛，四處欣賞著。高鼻子女人東張西望，發現牆上有一扇暗門，輕輕推開，原來是地下室的入口。他們眼前又是一亮：裡面堆滿了金光閃閃的南瓜子，剝了殼的南瓜子怎麼會變成金瓜子呢？

紅娃心裡直跳，這是多麼祕密的地方！她忙拉住藍寶，並催高鼻子女人關上暗門，一起退出了南瓜屋。其實，地下室裡的兩個暗哨，已經看見他們，只是沒有聲張。（待續）