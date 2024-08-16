夏天，是旋轉的季節。

看，山野裡一雙雙追花奪蜜的手旋轉著搖蜜機，將五月的杏桃花兒、六月的槐樹花兒、七月的苜蓿花兒，連同蜜蜂的辛勞，都一起溶為亮晶晶的蜜汁；那運送香果、蔬菜和鮮花的山村汽車，日夜不停地旋轉著車輪，把芬芳彩色的鮮果和綠色的蔬菜，一車車一輛輛，從鄉村送到城鎮，沿著那條夜裡不睡覺的公路，一直送到人們的心間；那人工降雨機，不知疲倦地旋轉著脖頸，將一條條細細的彩虹和一串串珍珠灑向幹渴的棉田、麥田，灑向苗圃也灑向城市的花壇、綠地。

看，那排灌站的馬達日夜不停地旋轉著，給稻苗兒送去新鮮的奶汁，給瓜果送去清涼的甘露；那一隊隊背著行裝參加夏令營的孩子們，胸前佩帶的指南針旋轉著，不停地旋轉著，在密林中行走時防止迷失了方向，它會告訴孩子們，走在密林中應如何辨別方向，哪裡是南北，哪兒是東西；那旅遊航船的螺旋槳旋轉著，蕩起碧波攪得水面上盛開出朵朵白蓮花兒；那遠行的大客車空調的輪子旋轉著，不知疲倦的旋轉著，將各方客人送到四面八方，帶回了夏日滿意的微笑。

夜幕降臨了，少年朋友和野生動物的保衛者們一起圍坐在篝火旁，望著鐵鍋中翻騰的水花，嘴裡咀嚼著自己親手做的乾糧。女孩子們隨著樂曲聲，她們彩雲似的迷你裙旋轉起來了；幾個好勝的男同學，他們圍繞著篝火跳起了旋轉的霹靂舞……。

夏天，是旋轉的季節，它送來了彩色的芬芳，送來了快樂與溫馨，也送來了少年們的神往。