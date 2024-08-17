我是一個由許多不同感受和想法組成的人。

在學校，我話說得不多，也沒有很多朋友，通常都安安靜靜地在看書，可是我在家就像變了一個人。我很懶，不喜歡做家務，脾氣也沒有很好，時常控制不住自己。

我喜歡吃東西、睡覺、玩遊戲，但我最喜歡的還是看書。我看了很多類型的書，唯獨不喜歡有關歷史的書，我唯一一次閱讀它們只是為了做作業。

我也喜歡寫作，寫作給我探索情感的方式，還讓我培養創作力。每天，故事的靈感都在我的腦海中盤旋，當我決定寫作時，它們就會像瀑布一樣傾瀉而出。

我還是一個重視公平、教育和創造性表達的人。我不果斷，經常優柔寡斷，難以在多個選項中作出選擇。我沒有明確的人生目標，也不知道自己將來想做些什麼，但我知道知識能改變命運，所以我一直努力學習，讓自己掌握更多知識，為自己創造一個更美好的未來。這就是我。

甄碧琪（紐約，人力中心中文學校）

我是一個活潑開朗，精靈可愛的小女孩，今年十一歲。

我有一頭長長的黑髮，身材比同齡人都要高很多。我有一張細長的臉蛋，長著明亮的大眼睛、尖尖的鼻子和小小的嘴巴。我非常愛美，總是戴著不同顏色的項鍊跟閃閃發光的耳環。

我有不少愛好，包括讀書、游泳、跑步，我最喜歡看的書是《哈利波特 》，幾乎每次去圖書館 我都要借一本回家看。因為知道我喜歡游泳，所以爸爸給我報了游泳班。

我的性格非常外向，無論在學校上課還是在公園玩耍，我總是很快適應並結交新朋友。但我也有不少缺點，就是沉迷玩遊戲和注意力不集中，每次我寫作業的時候，一聽到有聲音就東張西望。

這就是我！一個調皮又聰明的女孩，對於即將到來的初中生活既期待又緊張，我希望能再認識一些新同學，也擔心自己學習能力不足，但我會積極面對，成為更好的自己。