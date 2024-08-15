今年暑假我們去了中國，在北京，我們去參觀了一個美術展覽，其中有一個叫「森林」的展覽給我留下了深刻的印象。

「森林」給大家展示的是一個大螢幕，森林就投影在大螢幕上，每過幾分鐘，螢幕上的森林會變換季節，每個季節都有一隻魔法動物跑出來。

首先展示的季節是春天，螢幕上一隻小鹿跳進了森林。這不是一隻普通的鹿，而是用花和草製作出來的。這隻鹿非常神奇，牠腳踩過的地方就會出現魔幻的變化，花開了，草也長起來了，我知道小鹿的魔法就是讓大地充滿春天的生機。

接著螢幕的畫面一換，就到了下一個季節夏天。突然，一條龍飛進我們的視線中，森林裡的樹葉一下子都變綠了，太陽照到濃密的綠葉上，森林裡到處都是夏天的景象。原來，龍的魔法就是給森林帶來夏天。

接著，你一定知道，那就是秋天了。這時，一隻鳳凰飛到了螢幕上，牠在森林中飛翔，撲閃了幾下翅膀，彷彿一陣秋風吹過，樹上的葉子就都飛了起來，飄落到地上。這就是讓森林從夏天變到秋天的魔法鳳凰。

最後終於冬天來了，我看見一隻老虎跳到了螢幕裡。這時，鋪滿落葉的地上一下子全變白了，那是一層冬雪。森林裡的樹枝變得光禿禿的，下雪的天空也變得陰沉了。老虎在地上走來走去，牠正在施展魔法讓季節轉換成冬天呢。

螢幕上的森林並沒有停在冬天，而是當老虎跑出螢幕後，那隻最開始出現的小鹿又跳了回來。我知道一年過去了，春天又回到了森林。

這個魔幻的四季展，讓我至今都回味無窮。