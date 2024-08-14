我最愛的夏令營-白鹿營隊

今年夏天是我第二次參加白鹿營隊。這個營隊是由受過訓的青少年們帶領著學員在郊外露營生活。在營隊的一個禮拜，隊輔們透過課程、歌唱、口號、挑戰、爬山、煮飯以及營火晚會等各種活動，來培養學員的領導力，讓一個隊伍能有效率地合作。

為了方便管理，學員們被分成十個隊伍，每個隊伍都有一個隊輔專門教隊員們領導的能力。雖然領導力聽起來很嚴肅，許多課程進行的過程卻十分有趣。

例如，有一個課程是學習如何規畫活動，我和隊友們必須做一個旅遊計畫，去哪兒、做什麼、帶什麼都由我們決定，唯一的條件就是只有三天的時間，預算 無上限。起先，大家討論得七嘴八舌，無法決定要去何處，後來有人提議去拉斯維加斯，所有人都馬上同意了。接下來，要決定做什麼事。「首先坐飛機到拉斯維加斯...」「接著賭博十個小時」...我們想出的點子愈來愈荒唐可笑，還說要連兩天玩高空彈跳。而且我們發現無限的預算可以買任何東西，就不打算帶行李，畢竟可以自己買嘛！最後成果發表的時候，我們的計畫十分荒謬，惹得大家哈哈大笑。

還有一次，我們去健行露營，當天晚上必須自己煮晚餐。那一餐由我與另外兩個隊友煮咖哩飯，在做飯時，我們遇到了很多有趣的困難。首先是一直找不到咖哩而打算拿起司來代替，找到咖哩之後，我按照食譜 量了九杯水，同伴們卻都說水太多了！接下來準備其他材料，蘿蔔硬得像磚塊一樣，花費九牛二虎之力才切好。過了好一段時間，晚飯終於完成，開始享用前，我們發現材料中還有一罐辣醬，不料大家都加太多，原本還算好吃的咖哩飯頓時變成辣辣飯。最可笑的是，在清理鍋碗瓢盆時，我們才發現咖哩根本沒有融化，難怪吃不出咖哩味。

除了這些趣事，在星空下和朋友們談天說笑，以及在爬山時互相幫忙，也是寶貴的回憶。營隊剛開始的時候，我們這一組十分不協調，但到了最後一天，我們已經變成一群互相支持的朋友，合作起來也更有效率了。白鹿營隊不僅讓我獲得許多新體驗，也讓我收穫了一群朋友。去年營隊結束時，我坐在媽媽的車上依依不捨地哭泣，今年一上車，我就跟媽媽滔滔不絕地分享營隊的點點滴滴。我知道，明年我還會再回來，無論是做為隊員或隊輔，白鹿營隊的快樂時光都將年年延續下去。