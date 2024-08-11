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華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

不要小看自己

賴宥霖（紐約，慈濟人文學校）

去年夏天我們回台灣的時侯，媽媽幫我跟妹妹報名游泳課。

剛開始我覺得游泳很難，尤其我是五年級唯一一個不會游泳，也不知道怎麼閉氣，更不知道怎麼換氣的學生。

在游泳教練的教導下，幾節課以後，我終於學會在水裡閉氣

我記得第一次下水的時候，教練必須在旁邊協助我。

我喝了幾口水之後，慢慢地我可以在水裡屏住呼吸三秒鐘，然後我可以在水裡睜開眼睛看到水底。

之後，我跟妹妹都可以輕鬆地自己在水中漂浮。

經過每天不斷地練習，幾個禮拜以後，我和妹妹都上升了一個等級。

短短一個暑假，我跟妹妹都學會了自由式跟仰式，也學會如何換氣！

這個經驗告訴我，不要小看自己，因為人有無限的可能。    

黃傳忠（紐約，慈濟人文學校）

四年級的時候，我覺得數學科目是我最大的難題，我變得沒有自信，上課也不開心。

爸爸不願意看到我這樣，於是他告訴我，我什麼都能做得到。

聽爸爸這麼說，我有點不相信他，但是他開始耐心地輔導我數學。漸漸地，我的數學成績進步了，我也慢慢找回了自信。

五年級的時候有一次考試，我居然考了一百分，我超級滿意我的成績。

我又想到了爸爸曾經告訴我的靜思語：「不要小看自己，人有無限可能。」我覺得這句話能使我受用終身。

謝謝爸爸！我會繼續努力的。

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