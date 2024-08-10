我讀了一個成語故事叫「自相矛盾」。很久以前有一個賣兵器的商人，他在賣長矛和盾牌。他想讓人們買他的長矛，於是他高聲宣稱：「這支長矛是天下最鋒利的長矛，沒有任何東西可以擋住它。」為了證明這一點，他就把長矛刺進牆壁，在牆上刺出了一個洞，觀眾都紛紛鼓掌。

商人見狀，感到很得意，於是他又舉起了自己的盾牌高聲說道：「這面盾牌是世界上最堅固的盾牌，沒有什麼東西可以刺穿它。」一名士兵上前問商人：「如果你用長矛刺向盾牌，會發生什麼事呢？」 觀眾們都笑了，商人卻無言以對，不知該如何回答，只好收拾兵器趕快走了。

「自相矛盾」是比喻事物的兩個方面相互對立，這個故事教我們學會看問題或處理事情的正確方法，不要「自相矛盾」。

我從這個成語故事中學到了要先動動腦筋再說話，如果我隨便亂說話，那我也會有自相矛盾的時候。

王欣（紐約，人力中心中文學校）

我在中文學校學過很多成語故事，比如：「胸有成竹」、「馬馬虎虎」、「守株待兔」等等，其中我最喜歡的成語故事是「守株待兔」。

「守株待兔」這個成語故事說的是：有一個農夫每天都在田裡耕種。有一天，一隻兔子跑到田邊撞上大樹死了，農夫很高興，因為有兔子肉能吃了。從那以後，農夫每天都在樹下等著再有撞死的兔子，但他等了很久，連一隻兔子都沒有見到，最後，農地裡的莊稼都枯了。

這個成語故事告訴我們：只有通過努力和勤奮才能到達目標，不可以依賴運氣。這個故事也告訴我，如果我想去一所好大學，比如康乃爾或哈佛大學 ，不能想靠運氣，所以我每天都認真學習。我的數學不是很好，可是我每次考試前都會多做練習題，希望考得更好。我要繼續加油，為實現我的夢想而努力。