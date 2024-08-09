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電話交談

戴以辰（加州）

剛看完一首沃萊·索因卡（Wole Soyinka）歧視非裔的短詩，詩的名字是《電話交談》。我覺得作者寫得非常風趣，所以想跟大家分享。

詩裡有兩位主角，一位是想租房子的非裔，另一位是白人女房東。當他們幾乎要談成的時候，非裔房客在電話中告訴房東他是非洲人。房東便問他，他有多黑？接著問他是「純巧克力色還是牛奶巧克力色？」非裔房客很幽默又機智地回答：「西非棕褐色…／在我的護照裡」。當時的護照都是黑白的，沒有彩色，所以是這位房客故意糗她。

房客接著向房東描述自己，說他並不是全黑的。雖然他的臉是「黑髮」顏色，但是他的手掌和腳底都是「金髮」色的。不過，他的屁股因為摩擦太多了，所以像烏鴉一樣黑。之後，房東終於聽懂了非裔房客在譏諷她，便掛了電話。

這首詩的主題和種族主義有關，以及人們如何受到膚色的影響而導致不幸。詩中的白人女房東很在意膚色，而非裔房客用生動的細節和比喻來智取她。雖然最後非裔房客還是沒有租到房子，但是他的自信非常令人佩服。

美國是民族大熔爐，有來自各種不同的種族，例如亞洲人、歐洲人、非洲人等等。每個種族都有好人也有壞人，所以不能看膚色來歧視他人。

非裔 房東 歧視

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