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小熊學捕魚

錢欣葆（中國）

熊媽媽是遠近聞名的捕魚能手，走進小溪中一會兒就捕捉到一條大魚。熊媽媽捕魚的時候，小熊喜歡在小溪邊抓蝴蝶玩。小熊十分喜歡吃媽媽捕捉到的魚，但是他從來沒有捕捉過魚。

一天，熊媽媽對正在津津有味地吃魚的小熊說：「你已經長大了，不能老是靠媽媽給你捕魚吃了，應該自己去捕魚啊！」小熊咽下一口鮮魚後，說：「聽說魚在水裡游得飛快，十分靈活，一會兒向左一會兒向右，叫我怎麼能夠捕捉到牠呢？」

熊媽媽對小熊說：「剛開始你可能會很難捕捉到魚，經過慢慢不斷學習和實踐，就可以捕捉到魚了。」小熊想了想，說：「聽說小溪裡有的石塊被水沖刷後非常光滑，踩上去萬一滑倒在水裡怎麼辦？身體跌入冷水中後生病怎麼辦？」

熊媽媽告訴小熊：「你不必擔心，只要小心謹慎，不會有事的。」小熊又想了想，說：「聽說凶猛的鱷魚常常一動不動地潛伏在小溪水中，萬一發起突然襲擊，我就沒有命了啊！」

熊媽媽耐心地說：「只要你時刻提高警惕性，及時識破鱷魚的詭計，避開他就沒有什麼危險了。」小熊膽怯地說：「我在小溪中待了半天連一條小魚也捕捉不到，大家會笑話我沒有本事……。」

熊媽媽親切地撫摸著小熊的頭，說：「孩子，你的小腦袋瓜中的想法還真不少，總是怕這怕那的。做任何事情都要有信心，不要怕困難，不要怕失敗。如果老是患得患失，瞻前顧後，那麼什麼事情都是幹不成的。」

小熊在熊媽媽的鼓勵下，信心倍增，終於大膽邁步走進小溪學習捕魚。經過一段時間的刻苦學習和摸索，小熊慢慢掌握了捕魚技巧。後來，小熊也成了大家誇獎的捕魚能手。

有信心不一定會贏，沒有信心就一定會輸；有行動不一定會成功，沒有行動就注定會失敗。

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