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黃石公園遊記

蔡物廣（加州）

今年暑假最好玩的事情就是我們全家去了美國的第一座國家公園─黃石公園

第一天，需要早上三點起床，大家因為沒睡飽，所以非常不高興。我們先坐飛機去猶他州的鹽湖城，再開車到懷俄明州，一路上藍天白雲綠樹，讓大家忘了疲憊，只有滿心的期待。

第二天，我們前往壯麗的大堤頓公園爬山。除了爬山，我們也在湖邊划船。第三天早上我們還在納悶，為什麼都還沒看到野生動物，管理員就來指著遠方，告訴我們那裡有一群麋鹿。不但如此，他還讓我們拿麋鹿標本的角，我們從來沒想過鹿角那麼重，當麋鹿真不容易。

管理員又風趣又有學問，他告訴我們一個小秘密，原來黑熊不一定是黑的，也有咖啡色的黑熊。參觀結束後，我們跟管理員說再見，終於出發來到這趟旅行的重頭戲─黃石公園！

在黃石公園，我們看到了各式各樣的溫泉，為了看兩個瀑布，我們還去爬很陡的步道，雖然很累，可是很值得，因為瀑布美得像畫一樣。在公園的那幾天，我們看到可愛的熊媽媽和熊寶寶、巨大的美洲野牛、優雅的天鵝一家。我們也看了有名的大稜鏡，因為那裡的風很大，走在步道上會看到很多被風吹走的帽子和雨傘，如果你去黃石公園，一定得把帽子戴緊！

黃石公園讓我最難忘的是他們的老忠實噴泉，老忠實噴泉有固定的噴發時間，是名副其實的「老忠實」。離開黃石的那一天早上，颳風下雨，我們在雷電中看它噴發，是非常特別的經驗。就這樣，我們依依不捨地跟黃石公園道別。

這次的旅行讓我更愛大自然，真期待下一次的國家公園之旅。

黃石公園 懷俄明州 猶他州

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