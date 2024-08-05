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我最喜歡的老師

陳慧君（加州）

從小到大我遇到過很多位老師，他們每個人都有不同的個人風格，從他們的身上讓我學到怎麼改變自己，從一個害羞的人變得更有自信。

第一位，我來說說我的中學數學老師，她叫Mrs. Vasques，她很漂亮而且教得很好。因為她，我從不喜歡數學開始變得很喜歡上數學課，所以她是影響我的第一位老師。      

再來說說第二位老師，他是我的中學歷史老師，叫Mr. Rivera。其實我覺得他教得不是很好，考試總是抓不到重點，可是他很有魅力，而且說話很風趣。他說話的方式、教學的風格，總是讓我跟我的同學們在課堂上哈哈大笑。

還有第三位是我的小學老師，叫Mrs. Maryne，她也長得很漂亮，個性很溫和又容易親近，我希望所有的老師都能跟她一樣，這樣我們上學就不會有壓力，也會喜歡上學。

最後我想說說我覺得最棒的老師，她就是我的中文老師，我叫她黃老師。她的中文教得很好，她很會教學生，讓學生一聽就懂，而且她說話很好笑，讓中文課一點兒都不無聊。

她還鼓勵我去老人健康中心表演中文歌曲，增加我學習中文的自信心。她真的是一位用心的好老師！

我很感謝這些老師，他們都讓我成為更好的人。在人生的道路上，他們為我指引出正確的方向，讓我的生活充滿了美好的回憶。

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