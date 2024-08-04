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我家的廚房

李曉月（紐約，人力中心中文學校）

廚房是我們生活中非常重要的一個地方。我家的廚房雖然不大，但是儲備著各種我們一家喜歡的食物，還有多種口味的調味品。廚房也是我最愛的地方。

一進廚房，右邊是冰箱，冰箱裡有很多水果和蔬菜。有檸檬、橙子、桃子、芒果、白菜，還有很多麵包和果汁，下面的冷凍室也有很多冷凍肉和蝦。

廚房的左邊是爐子、洗菜盆等，爐子上面有一排櫃子，櫃子裡有很多零食，還有包裝食品。廚房正對面有一張桌子，這也是我們吃飯的地方。媽媽做飯的時候，我有時間也會幫忙洗菜，學媽媽怎麼做飯。

所以廚房也是我最愛的地方。

成熙怡（紐約，人力中心中文學校）

我家的廚房雖然不是很大，但是五臟俱全。

緊挨著廚房窗戶的是爐子，這樣抽油煙機可以更快地把油煙排出室外。爐子有四個火眼，可以煮菜與煲湯同時進行。

爐子的旁邊有一個調料架，架上放著所有調料，比如：生抽、老抽、麻油、鹽、胡椒粉等等。

這個架子的另一邊是冰箱，每個禮拜，爸爸媽媽都會買很多食材，把冰箱裝得滿滿的，有各種蔬菜、水果、肉、魚、雞蛋牛奶，還有我最喜歡的冰淇淋！

爐子的對面是一個大水槽，我們都在這裡洗碗、洗菜、切菜，準備每頓飯的食材和清洗鍋碗瓢盆。

我喜歡我們的廚房，爸爸媽媽可以在這裡做出美味可口的飯菜，還可以做出很多甜品。

每次做完飯菜，我們都會收拾得乾乾淨淨。這就是我們家的廚房。

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