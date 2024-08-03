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巴黎奧運閉幕 傳「他」要上演不可能任務

拳擊選手林郁婷捲性別風波 美拳協說有幕後黑手

成語故事讀後感

李宇凡（紐約，人力中心中文學校）

「勤能補拙」這個成語故事說的是唐朝時，白居易在蘇州任刺史。他工作刻苦，專心致力於政務工作。很快，他的治政之道就得到了人民的認可，因而他深受人們的喜愛和支持。

白居易自認為自己是一個笨拙的人，所以他想通過努力彌補這一點。這個故事教育我們，一個人儘管有不足的地方，但只要認真對待工作，付出努力，最終就會取得成功；如果你想賺更多錢，你就必須勤奮努力。

我們需要用勤奮和智慧來實現我們的人生目標。

余辛迪（紐約，人力中心中文學校）

「揠苗助長」這個成語故事，說的是一個農民嫌他種的禾苗長得太慢，為了讓苗快點長大就把苗都拔高了。他以為他的行為會有幫助，結果卻讓禾苗都死了。

我能了解農民的做法，誰不想又快又不費勁地完成一件事？但有些事一定要有耐心，比如學習。

不論學什麼，語言、數學或者歷史都好，都要花蠻長的時間。從幼兒園到高中畢業是十三年，要上那麼多年的學校就是因為不想揠苗助長。

為了好好地把知識學好，雖然覺得辛苦，但沒有別的辦法。如果在學習上揠苗助長的話，就不可能扎扎實實地把知識學好。

在生活中，很多人都像故事裡的農民，不想用時間來交換一樣東西，總想著容易得到。然而，把一件事快點做完，結果總比不上一個用耐心和時間來做的東西。比如，有些人能在考試上考到一百分，有些人考到九十幾分。考一百分的人的學習習慣和考九十幾分的人很不同。考九十幾分的人常常在考試前一晚只花幾個小時複習，他們無論複習得多認真，也得不到一百分。

考一百分的人會在一個星期前開始複習，不怕辛苦。這才是好習慣。

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