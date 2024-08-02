我平常都在中文學校學中文，寒暑假的時候會回台灣和家人見面，跟家人聊天時，也會用我學到的中文和他們溝通，常常還會學到更多中文。

我在中文學校學了很多，我學到怎麼寫和看中文字，也培養了好的讀書習慣。中文學校教會了我一些複習的方法，首先，背課文不容易，如果我需要背課文，我會把要背的內容寫出來，一邊寫一邊念，我覺得這個方法很有效。另外一個複習的方法，則是跟朋友一起複習。在中文學校，我遇到了一個非常重要的朋友，我們是在六年級的時候認識的，當時我們都不認識其他人，剛好我們坐在一起，而我一直把我的筆弄掉，他每次都會幫我撿起來，從來不生氣，還會對我微笑。慢慢地，我們開始交談，而我掉筆的事情變成了我們之間的笑話。從此以後，我們開始互相幫忙對方的功課，有時候甚至會發明一些小遊戲來幫助複習。在中文學校，學習中文讓我了解到學習的重要性，也讓我交到了一輩子的好朋友

每年放暑假，我會回台灣練習講中文，聽家人講話的時候，我會學到很多我在中文學校沒有學到的東西。例如，大部分的人不會說「你好」，他們會說「吃飽沒？」或是會說「老師好」「阿姨好」。

我也會把我在中文學校學的東西運用在生活中。以前，我跟表妹和表弟的關係沒有那麼好，自從我到中文學校學會用中文表達想法之後，中文進步很多，所以更能和表妹、表弟溝通，現在我們常常用中文聊天，甚至可以一起玩一些小遊戲。

我喜歡學習中文，中文學習對我有很大的影響。我很感謝我有學中文的機會，更希望未來我可以把中文學得更精通。