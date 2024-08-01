榮耀與平凡—暑假義工隨想

我常常在學校的一些活動中，看見很多退伍軍人，每逢看到他們身穿軍裝、佩戴著勳章和獎牌，有些人甚至身殘或拄著拐杖；有時聽他們在台上講述著自己的軍旅生涯和他們曾經收穫的榮譽與光輝，不由得讓我心生敬意。慢慢地我開始思考，他們到底經歷過怎樣的人生？我開始好奇他們口中被一筆帶過的「艱難日子」究竟是什麼？他們不為人知的另一面又有怎樣的故事。

今年趁著暑假，我找到了一個專門為低收入 退伍軍人及現役軍人提供法律援助的律師事務所去當義工，我想去找尋我想要的答案。我在這家事務所堅持工作了一百多個小時，期間，我不斷打電話給這些軍人提供幫助，我發現他們大多是退役的年邁老人，不會使用電腦上網，所以需要我們這些義工幫助他們填寫申請表。因為他們有些人在年輕時投身於國家軍隊服役，沒有自己的孩子，如今生活孤苦無依，無人可以聽他們訴說過往的事跡以及現今生活的心酸。所以在打電話期間，他們會跟我說他們曾在戰爭中的不凡經歷，從戰爭陰影中走過的疲憊身心。

通過每天一次次的電話訪問，我慢慢地找到了心中的那份答案，我似乎明白了那些榮譽的背後究竟是怎樣的一份心酸，而這份經歷也恰恰是我們普通人無法理解的殘酷和痛苦。我也知道，無論我多麼認真傾聽他們的訴求，解釋事務所能提供的幫助，我都無法以一己之力改善他們的現狀。我也明白，現實不是童話世界，儘管我們沒有忘記這些曾經為國家而奮不顧身的軍人，他們應該得到社會更多的關注和幫助。我希望自己未來能有更大的能力來幫助退役軍人，切實地改善他們的生活和未來。

這個假期我花時間，投入極大的熱情與努力，只是做了一些對他們來說微乎其微的小事，卻讓我認識了一個個名字背後不為人知的故事，並能更近距離地了解一些退伍軍人的現狀。獎章和榮譽的背後是平凡與默默承受的艱辛和創傷。我想今後我會花更多的時間和精力去為他們服務，但願我現在做的小事也會成為照亮這些老人們的一束光，為他們帶來一絲溫暖。