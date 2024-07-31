朵朵喜歡投餵小動物，爸爸說那會招引來更多小動物，令媽媽種花種菜面對困難。媽媽今年種的南瓜長勢良好，但是最大的一顆不知被什麼動物「剃了頭」——葉子全被吃了。可是朵朵說，如果不喜歡小動物，為什麼要住在郊外？媽媽為他的強詞奪理苦笑，只好由得他。

其實朵朵投餵動物，也觀察動物，那才是他最喜歡的事。看到他從大自然學到很多知識，爸爸媽媽當然高興，犧牲一些蔬果花卉，就當是付學費吧。如果朵朵整天在家玩遊戲、刷手機，膩膩歪歪，更令人擔心吧？

春天，院子裡出現一些新生命：渾身梅花斑點的小鹿寶寶從蹣跚學步到跟著鹿媽媽躍過籬笆、橫過馬路，成長速度快得驚人；花栗鼠寶寶從鑽出地洞呆頭呆腦不知去哪個方向找食物，到滿院子東竄西跑，爬上蔓越橘柔軟的枝條「走鋼絲」、吃果果，也不需要很長時間；還有一窩知更鳥寶寶，除了一隻掉到地下之外，其他三隻很快學會飛翔，已經跟在鳥爸媽身後滿院子捉蟲；那隻掉到樹下的小寶寶不知道經歷了什麼？被朵朵發現的時候，正呆呆地等待救援，已經沒有力氣叫喊。朵朵馬上把牠帶到樹蔭下，還餵牠吃蟲，好在牠還有求生意志，狠狠地吃了幾條蟲，便恢復活力，又叫又跳，終於被鳥爸媽發現。但是牠已經無法回到樹上，朵朵把牠帶到有柵欄圍著的菜園裡，這樣牠既可以接受朵朵投餵，也可以接受鳥爸媽餵食，也很安全，幾天後成功飛走，和家人團聚。

這天，朵朵看見一隻小松鼠，戰戰兢兢地在後院露台上找食物。朵朵拿了一些麵包、堅果，開門準備給牠吃，但是牠膽子很小，門一開就跑，躲到樹上不敢下來。朵朵也不勉強，把食物放下就回屋去。他在玻璃門後面等了很久，小松鼠仍然不敢從樹上下來，直到一隻花栗鼠出現。花栗鼠堪稱朵朵的「清潔工」，沒有牠們不吃的食物，給牠們餵麵包，連渣都不會剩。小松鼠你快下來吃，遲了就沒有你的份啦——朵朵在心裡說。

只見小松鼠歪著頭觀察，一會兒又挪動身體找個好角度，左看看右看看——花栗鼠一點不客氣，沒有先來後到這個概念，牠直奔麵包和堅果，迅速吃了一塊麵包後，開始把堅果一顆接一顆塞進嘴裡，直到腮幫已經鼓脹到不能再塞才跑開。小松鼠看懂了，那裡有食物、那裡是安全的，還有，再不去就被花栗鼠吃光了。於是牠大膽地跳下，開開心心吃起來。