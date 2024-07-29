我的爸爸教了我各式各樣的東西，從打網球到跟我講他的生活經歷。在我傷心時他會安慰我，即使他回家已經很晚了，每天還是早起送我到公車站搭車。

爸爸教我怎麼打網球，記得開始時，當我把球丟出去用球拍打的時候，球總會掉到地上，我撿起來打了一下又掉到了地上。這時，我會向爸爸喊：「我要怎麼做才可以像你一樣？」爸爸笑說：「妹妹，你想想，我打球已打了二十年了，你才剛開始打，多練習就會好啦。」

夏天的時候，我和爸爸每天早上都去公園打網球。起初我打得很差，過了幾個月，我便掌握了一些打網球的技巧，多虧爸爸每次都很耐心地教我。他用自己獨特的方式來教我，還陪我練習，幫助我提高打網球的技能。爸爸教我打網球時，我不只學到如何打球，也學到如何面對問題，找出解決方法。

爸爸不只教我鍛鍊身體，他在生活上和學習上也教我許多。比如，我在複習SHSAT 的時候，每天都很忙，忙到沒有時間想另外的事情。有一天放學剛做完補習功課，爸爸便叫我來跟他煮湯。

爸爸說：「只需要很少的食材，如蘑菇、雞蛋 、水、豆腐，就可以做出很美味的湯。」爸爸接著說：「剛開始可能做不好，但經過一段時間，就會愈來愈容易，煮出來的飯會愈來愈好吃。生活就像煮飯，開始會失敗，但失敗不要緊，重要的是要繼續前進。」

這讓我了解到，我現在即使不能進入史岱文森或布朗士 我理想的高中，但我已經下了功夫，用了很多時間來複習，也獲得了很多經驗，下次一定會更好！

正是爸爸的言傳身教，從人生經歷、運動鍛鍊及生活常識方面，教了我這麼多。謝謝您，爸爸。