我有很多愛好，但我最喜歡做的事是畫畫。在家時，我有空閒時間就會選擇塗色、素描或繪畫。通常我會畫各式各樣的圖案，比如人物、動物、水果，還有景色等等。

當我在畫畫時，我會覺得自己是一個小小藝術家，沉浸在色彩的世界中。當我感到無聊時，我會畫漫畫，創造想像中的人物和角色；當我感到有壓力、不知所措，甚至悲傷憤怒時，我也會畫畫，因為畫畫能使我平靜。

記得去年我參加繪畫比賽，我畫了我眼中的唐人街，獲得第二名，這讓我感到很有成就感。無論我畫得好還是壞，大家總是稱讚我，這讓我感到很開心。總之，畫畫讓我覺得開心又滿足。我希望長大能成為藝術家。

姚力豪（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡做的事是玩電腦遊戲。

我喜歡玩各種不同類型的遊戲，有些是益智遊戲，可以鍛鍊大腦；有些是開放世界的角色扮演遊戲，可以放鬆身心，慢慢探索新的世界；有些是生存遊戲，可以制定策略與計劃，以求繼續生存；還有一些是競技遊戲，可以和朋友同樂。

我喜歡玩電腦遊戲有很多原因，有時我會玩遊戲緩解壓力，有時會想在遊戲中挑戰自己。當我在遊戲中進階到下一個階段的時候，我會覺得非常有成就感。

玩遊戲對我來說就是一種輕鬆快樂的紓壓方式，讓我能緩解學習的緊迫，我覺得我的頭腦在放鬆後更能投入學習。