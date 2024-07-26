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不要小看自己

何奕承（紐約，慈濟人文學校）

「不要小看自己，人有無限可能。」這句靜思語的意思是不要低估自己，我們絕對有機會可以完成很多目標。

我最先想到的例子是玩魔術方塊。我很喜歡玩魔術方塊，可在短短幾十秒內完成挑戰。但有一次不曉得為什麼，我就是完成不了，所以我練習了很久，突然發現訣竅，最後終於完成。我發現只要相信自己，就能做到。

另外一個例子是學中文。起初我以為學中文很簡單，因為爸爸媽媽在家都是和我說中文，但是我沒想到，在中文學校學中文是一個全新的經驗！我們在學校不僅學中文，還有歌唱比賽、演講比賽，以及一些有趣的活動，例如慶祝父親節、母親節等等。中文學校課業很難，幾乎每周都要考試，隨著時間的流逝，單字變得愈來愈難，學習的生詞也愈來愈多，我感覺已經快要承受不了這些功課和考試。

但是學中文的目的就是要了解更多的中華文化，運用爸爸媽媽的語言，所以我沒有放棄學中文。我對自己說，我必須完成，不能半途而廢。現在我已經在中文學校上五年級了，中文聽、說、讀、寫的能力還不錯，至少我能用中文和別人溝通。我知道我有潛力，只要不怕困難，就可以繼續學習更多中文。

另一個例子是學鋼琴。我從小學鋼琴，彈鋼琴已經成為我的一項才能，我非常開心有這項才能。多虧我有一位非常嚴格的鋼琴老師，雖然他有時候很兇，但是他幫我打下非常好的基礎。現在我聽到一首喜歡的曲子，只要多聽幾次，再上網找譜，然後練習一下就會彈了。我剛開始學琴時，覺得太簡單、很無聊，因為必須先學習基礎知識，譬如看譜和彈音階，過了好長一段時間，才開始練習彈簡單的曲子。

從以上我玩魔術方塊、學習中文和學習彈琴的經驗，我可以很有自信地說，我以後不論學習任何知識和技能，都可以做得很好。

記住「不要小看自己，人有無限可能」，永遠不低估自己，也不放棄，勇往向前。

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