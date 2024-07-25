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我的好朋友

吳麗雅（加州，學園雙語學校）

今年我有許多美好的回憶，但是最令我難忘的，是和五年級的好朋友們在一起的時光。

在五年級的班上，我 交了好多朋友！我跟淑恩、黃芷君，以及艾莎都成為好朋友。在我無聊的時候，我會跟他們聊天、打電話，或一起去公園玩，我覺得他們是世界上最棒的好朋友。

我和好朋友們聚在一起，我們一定會做各種各樣的遊戲和活動。比如，我們會一起玩、畫畫、聊天，也會開玩笑。跟好朋友們在一起玩的時光，我們總是很歡樂，臉上總是掛著開心的笑臉。

在學習上，我和朋友們會互相幫助，一起進步；在課外活動中，我們也會互相支持，互相誇獎鼓勵。我希望能保持我們的友誼，也希望我們長大後還會當好朋友。

我在五年級參加的課外活動有網球課、鋼琴課，以及韓國街舞課。雖然有些課外活動是媽媽選擇的，但我還是很喜歡，而且也學了很多。我覺得我的課外活動讓我進步很多。

課外活動中，我最喜歡的是網球課，因為能和網球課的朋友一起比賽，看看誰能贏，誰會輸。網球課從四點半到六點結束，打完網球後，媽媽會煮很好吃的飯給我們吃。

我的好朋友們也會跟我一起參加韓國街舞課。我們學了各式各樣複雜的歌，也會互相幫助練習跳舞，而且會互相指導舞步，我希望能繼續參加好玩的街舞課外活動。

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