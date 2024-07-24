山林裡有一隻年輕的山雞，身上的羽毛五顏六色，還有長長的漂亮尾羽。山雞十分喜歡自己的羽毛，常常到小溪邊出神地欣賞自己在水中的美麗倒影。

山雞看了一眼在小溪邊喝水的烏鴉，然後說：「你漆黑的羽毛很難看，太不幸了。你看，我的羽毛色彩豔麗，多漂亮啊！」烏鴉沒有搭理山雞，頭也不回地飛走了。

山雞見百靈鳥在樹上唱歌，大聲對他說：「你羽毛的顏色不好看，太可悲了。你看，我的羽毛色彩豔麗，多漂亮啊！」百靈鳥沒有理睬山雞，繼續唱歌。

山雞看到孔雀正打開五光十色彩屏，為動物們表演孔雀舞，走過去說冷冰冰地對孔雀說：「你的尾羽太長，成了累贅，行動不方便，萬一被突然躥出來的老虎咬住尾巴，你就逃不了啦！你看看我的尾羽不長不短，這才是世界上最最好的啊！」孔雀看也沒有看山雞一眼，繼續為大夥表演孔雀舞蹈。

觀眾們都聚精會神地觀看孔雀精采的演出，誰也沒有理睬山雞，山雞只好垂頭喪氣地獨自離開，又來到小溪邊。他一邊欣賞水中的身影，一邊自言自語地說：「我有這麼漂亮的羽毛，又能說會道，怎麼大家都不欣賞我呢？」樹上的啄木鳥對山雞說：「你只懂得欣賞自己，自鳴得意，還常說夥伴們怎麼不好。你不尊重和欣賞別人，別人又怎麼願意欣賞你呢？」

山雞委屈地說：「我的羽毛比烏鴉和百靈鳥漂亮是明擺著的，孔雀的尾羽太長行動不便也是事實啊？」啄木鳥說：「烏鴉是捕捉害蟲的能手，百靈鳥的歌聲遠近聞名，孔雀的美麗彩屏讓夥伴們得到美的享受。你不能孤芳自賞，蔑視夥伴，要有包容豁達的胸懷和真誠的態度對待夥伴。要學會欣賞別人，在別人身上找到自己的不足。」

要別人欣賞自己，首先得學會欣賞別人。