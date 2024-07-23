我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／美國隊3小將 有希望成為奧運冠軍

賀錦麗已獲足夠代表票 民主黨最晚8月7日提名

最難忘的旅行

陳柏杰（紐約，人力中心中文學校）

去年暑假，我們全家享受了一場難忘的旅行。我們一起去了一個引人入勝、又帶有神祕色彩的巧克力遊樂場度假。

一路上，到處的景色都很美，很多有趣又新奇的地方。當我們進到一間巧克力店時，我馬上就被一個美麗的糖果造型巧克力給深深地吸引了，光是看著它，好像就能聞到濃郁的巧克力味，真想馬上咬口！我情不自禁地吞了口水，對媽媽說：「媽媽，我好想要吃那塊巧克力」，媽媽笑說：「別急，還有很多好的東西在等我們呢！我們先去看看還有什麼特別的，好嗎？」於是，我就急忙拉媽媽的手，快步離開了令人口水直流的巧克力店，朝那個有趣的巧克力樂園奔去。

在巧克力樂園裡，除了能吃到美味的巧克力之外，還有很多驚險刺激的遊戲可以玩。這是我第一次乘坐真正的雲霄飛車，雖然有點害怕，但在哥哥的鼓勵下，我克服了恐懼，勇敢地坐一次。接著，我又和哥哥一起開了碰碰車，真是非常有趣！我們各自開著一輛威風的碰碰車，手握著方向盤勇往直前，無意中碰到了別人的車，「砰」的一聲，馬上就轉到另外一個方向。砰砰砰的，撞來轉去，多麼開心和快樂啊！

時間一轉眼就過了，馬上又到了下一個激動人心的遊戲，可惜的是，因為是假期，到處人山人海，玩遊戲的隊伍總是排那麼長。就這樣，我們等等、走走、玩玩、吃吃、喝喝，不知不覺，夜幕就降臨了。我再次拉起媽媽的手，朝著禮物店走過去，我們買了一些紀念品，例如可愛的小動物、各式各樣的美味巧克力，然後離開了美麗又美好的巧克力樂園，

回到旅館，我們徹底放鬆了，洗澡休息後馬上進入夢鄉。美味的巧克力還有刺激的遊戲，這是多麼令人開心的旅行，在那次旅行中，每件事都令我著迷難忘。

上一則

「HOME: TAIWAN 家鄉」倫敦登場 詮釋對家的意象

下一則

華倫當耕牛

延伸閱讀

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘

漢堡王經理雇用兒子和朋友暑期打工 被質疑給較多薪水下場慘
設計logo、定價…美童暑假擺檸檬水攤 學習理財必修課

設計logo、定價…美童暑假擺檸檬水攤 學習理財必修課
百變趙露思 抖音瀏覽量逾120億 95後小花之冠

百變趙露思 抖音瀏覽量逾120億 95後小花之冠
兩岸Z世代暑假藝術碰撞 「元宇宙探戡隊」北京開展

兩岸Z世代暑假藝術碰撞 「元宇宙探戡隊」北京開展

熱門新聞

圖∕黛安

請妳嫁給我先生（上）

2024-07-21 02:02
圖∕黛安

請妳嫁給我先生（下）

2024-07-22 02:02
寶元紀董事長蔡其建（右）與總經理蔡明倫，以「元紀·台灣菜」打造家鄉味、分享寶元紀珍稀藏茶。(記者林海／攝影)

鞋王之子蔡明倫 離開寶成集團向全球推廣茶文化

2024-07-17 07:00
作者與歐大師及師母攝於十文溪瀑布。

伴大師寫生記

2024-07-19 02:00
台北植物園的荷花池。（圖片提供∕趙世滄）

台北輕旅行

2024-07-16 02:01

捨．不得

2024-07-16 02:02

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮
賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」

賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」