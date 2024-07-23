去年暑假，我們全家享受了一場難忘的旅行。我們一起去了一個引人入勝、又帶有神祕色彩的巧克力遊樂場度假。

一路上，到處的景色都很美，很多有趣又新奇的地方。當我們進到一間巧克力店時，我馬上就被一個美麗的糖果造型巧克力給深深地吸引了，光是看著它，好像就能聞到濃郁的巧克力味，真想馬上咬口！我情不自禁地吞了口水，對媽媽說：「媽媽，我好想要吃那塊巧克力」，媽媽笑說：「別急，還有很多好的東西在等我們呢！我們先去看看還有什麼特別的，好嗎？」於是，我就急忙拉媽媽的手，快步離開了令人口水直流的巧克力店，朝那個有趣的巧克力樂園奔去。

在巧克力樂園裡，除了能吃到美味的巧克力之外，還有很多驚險刺激的遊戲可以玩。這是我第一次乘坐真正的雲霄飛車，雖然有點害怕，但在哥哥的鼓勵下，我克服了恐懼，勇敢地坐一次。接著，我又和哥哥一起開了碰碰車，真是非常有趣！我們各自開著一輛威風的碰碰車，手握著方向盤勇往直前，無意中碰到了別人的車，「砰」的一聲，馬上就轉到另外一個方向。砰砰砰的，撞來轉去，多麼開心和快樂啊！

時間一轉眼就過了，馬上又到了下一個激動人心的遊戲，可惜的是，因為是假期，到處人山人海，玩遊戲的隊伍總是排那麼長。就這樣，我們等等、走走、玩玩、吃吃、喝喝，不知不覺，夜幕就降臨了。我再次拉起媽媽的手，朝著禮物店走過去，我們買了一些紀念品，例如可愛的小動物、各式各樣的美味巧克力，然後離開了美麗又美好的巧克力樂園，

回到旅館，我們徹底放鬆了，洗澡休息後馬上進入夢鄉。美味的巧克力還有刺激的遊戲，這是多麼令人開心的旅行，在那次旅行中，每件事都令我著迷難忘。