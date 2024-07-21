我最喜歡的運動是游泳，因為我擅長游泳，而且我游的速度很快！

每次參加游泳比賽，我都會得名拿獎牌，這件事讓我十分開心。此外，每次的練習，還有游泳比賽，爸媽都很辛苦地早起帶我出門，只為了讓我做我喜歡的運動，也因為這份堅持，我的游泳成績愈來愈棒。

我喜歡游泳，其中一個原因是游泳的好處很多。第一點，游泳會讓我長高。第二點，游泳會讓我身體健康。第三點，游泳會讓我交新朋友。因為這些好處，游泳使我得到自信和驕傲，而有了這份自信和驕傲，讓我的生活裡充滿活力。我在學校會跟同學分享游泳的趣事，在家裡，我也會教妹妹游泳的技巧。

我愛游泳！也希望有更多的家人朋友能跟我一起做這件事情。夏天到了，何不考慮一起下水游泳呢？

黃琴瑋（紐約，慈濟人文學校）

我最喜歡的運動是游泳。為什麼我喜歡游泳呢？因為我想學一些新的技能，而游泳有多種技術值得學習，這些都讓我覺得很有趣。

當我第一次全身泡在游泳池裡，我感覺很快樂，就像魚回到大海一樣。而且我覺得學會游泳之後，就比較不怕海邊的浪了。如果有一天，我能學到更精進的游泳技能，就可以當一名救生員，可以教人游泳和救人。除此之外，我也希望游泳會幫我長高。

我覺得學會游泳好處很多，希望大家都來嘗試這種運動，男女老少皆宜，既可舒壓、減肥又可讓你身體健康，更美麗！