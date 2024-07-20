我最喜歡的運動是合氣道，因為它可以讓我們保護自己，還有另一個原因，是我的媽媽也會合氣道。

合氣道是韓國的武術，我從六歲就開始學了，一個禮拜會上兩次課，現在已經是紅色腰帶。我最好的朋友也在學習合氣道，我們目前一起在備考黑帶。我們不僅學習攻擊的方法，也學習保護自己的技術。我學習了不同的套路和動作，有些是空手法，有些帶武器。

我學習合氣道是因為我媽媽已經練了十幾年，而且我不喜歡打球，以前雖然學過游泳，可是因為疫情 停止了。

疫情的時候，我開始了我的合氣道之旅，我們開始在網上和線下公園上課。

我喜歡學合氣道是因為我可以保護自己，也能讓身體健康，我相信我會堅持學習下去的。

Ian Huang（紐約，華僑中文學校）

我最喜歡的運動是游泳，因為游泳這項運動並不難。我喜歡游泳的另外一個原因是可以玩水，還可以像魚兒一樣在水裡自由地游泳。

游泳有不同的方式，比如蝶式、蛙式、自由式和仰式，我的蝶式是游得最快的，自由式也游得很很不錯。去年我加入了游泳隊，我每個禮拜都會去游泳四次。

此外，我每個禮拜也會參加一場游泳比賽。如果得到第一名到第八名，就會獲得一枚獎牌，我很享受比賽的過程，即使我沒有得到名次，但我們可以在比賽的過程中了解與對手的差異，進而提升自己。

我認為游泳是一項很好的運動，可以讓我們強身健體、為我們帶來好心情，也可以是我們保護自己的一項技能。