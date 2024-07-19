動物是否應該安樂死?

現在美國有很多動物保護團體主張廢除安樂死，可是我覺得安樂死幫助寵物 從痛苦中解脫，我認為我們不應該廢除。

此外，有些寵物遭到虐待讓他們變得有攻擊性，而且流浪動物如果沒有節育，數量會愈來愈多。如果沒廢除安樂死，這些問題都可以解決。

有些寵物很有攻擊性，牠們會傷害別的動物和人類。很多時候是因為這些寵物遭虐待後產生創傷，當牠們再次看見虐待牠們的物品，或是經歷被虐待時的相似情況，例如很大的聲音或很大的動作，牠們會變很有攻擊性。有時牠們的攻擊性太強，就會不小心傷害其他動物或是其他人。

如果我們不能幫助牠們減少創傷，那我們會選擇安樂死牠們。如果我們廢除安樂死，這些動物會繼續攻擊人類和別的動物。這些動物會被關起來，不能跟人和動物一起玩，牠們會變很低落。安樂死可減輕這些動物的痛苦。

安樂死動物會幫助管理流浪動物的數量。如果我們沒有安樂死動物，牠們會數量過多。在德州 ，有一個零安樂死的城市叫聖安東尼奧，一年中，他們在路上找到一萬六千隻死掉的狗和一萬二千隻死掉的貓。這些動物會生小孩，但沒食物可吃，所以媽媽和小孩都會死掉。這些屍體會在路上腐爛並導致疾病傳染，造成更多問題。

安樂死動物會幫助牠們減輕痛苦。在RSPCA的網站上，一個動物援組織曾說過這樣的故事：有隻貓被車撞到，牠的下巴脫臼並骨折，而且骨頭被感染。醫生要救牠，可是傷口太嚴重，貓很痛苦，所以醫生決定把牠安樂死減輕痛苦，如果廢除安樂死，會讓很多動物緩慢、非常痛苦死去。

很多動物保護團體支持廢除安樂死，因為他們覺得安樂死會結束動物的生命，然而安樂死其實是減輕動物痛苦的方法。根據以上的原因，我認為我們不應該廢除安樂死。