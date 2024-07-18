古語云：「亡羊補牢，為時未晚」。這個成語故事出自戰國時期，講述一個關於牧民放羊的故事。

有天早晨，牧民如常放羊，卻發現羊少了一隻，原來是家裡的羊圈有個窟窿，夜間有狼從窟窿鑽進來，叼走了一隻羊。其他村民都提醒他要先把羊圈修好，但他沒有聽別人的勸告，結果第二天又被狼叼走了一隻羊，牧民很後悔沒有立即修補羊圈。於是，他趕緊堵上那個窟窿，並把羊圈修得牢牢實實的，從此他的羊就再也沒有丟過。

這個成語的寓意是，在出現問題後能夠及時採取措施補救，以防止繼續受到更大的損失，犯更大的錯誤。

讀了「亡羊補牢」這個成語故事，我想起了上學期發生的一件事情。第一周的周考我考了九十八分，老師讓我們帶考卷回家查找錯誤並訂正，回家後，爸爸讓我自己好好看看被扣分的題目，但我沒有放在心上，還對自己的成績感到沾沾自喜。期中考試過後，我依然還是九十八分，錯的題目與第一次周考的相似，爸爸問我為什麼第一次周考沒有做好查缺補漏的工作，現在到了期中考試還是犯同樣的錯誤？我默默回到房間，認真把錯題重做一遍並好好記住。終於，到了期末考試，我首次得了滿分，真的是「亡羊補牢，未為晚也」。

一個人犯了錯誤不要緊，重要的是要懂得及時改正，並要聽取別人的意見。正所謂：知錯能改，善莫大焉。