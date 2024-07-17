曉丹在社群媒體 上發布的小影片有點與眾不同。她發布一系列：北美山雀在後院孕育新生命，最後小雛鳥們離巢。曉丹費不少心血，約一個月的過程分享給大家。

一開始，是兩對小鳥「開會」，在枝頭跳上跳下，最終只有一對小鳥入住靠近後陽台杉樹上的鳥巢。那是曉丹掛上去的一個小房子，離地約兩公尺，也方便觀察。

北美山雀只有十公分大小，每年牠們都來曉丹家，入住杉樹上的小房子。然後，鳥爸媽出雙入對，銜來小樹枝和柔軟細小的纖維，把鳥巢翻新。然後就只有鳥爸爸外出了，鳥媽媽負責孵蛋，鳥爸爸負責餵鳥媽媽。這個過程約需十三、四天。

看到鳥爸媽嘴裡銜著小蟲頻頻飛來飛去，那就是小鳥已破殼而出了。這時，曉丹最喜歡做的事就是清晨鋪一張瑜伽墊在後陽台，靜悄悄觀察。每次她出去，就會聽到鳥巢裡傳出小雛鳥的喳喳叫聲。一旦鳥爸媽發現了曉丹，就會發出警告，聲音比較響亮、急促。小雛鳥們也很乖，聽到警告立刻就安靜。等片刻，看到曉丹一動不動，鳥爸媽就會不顧一切飛進鳥巢，把小蟲餵給嗷嗷待哺的孩子們。一、兩秒鐘後，牠們轉頭出，再次警告小雛鳥們不要出聲。掌握到這個規律，曉丹抓拍很多珍貴的照片和視頻。

曉丹計算，在一分鐘裡，鳥爸媽共飛三個來回。她一算，嚇了一跳：就算每次只捉一條蟲，一分鐘就是三條蟲，一個小時就是一百八十條蟲，八個小時就是一千四百四十條蟲，何況鳥爸媽日出而作日入而息，不只工作八小時。曉丹也曾看到松鼠覓食來到附近，鳥爸媽勇敢驅趕比自己大幾十倍的松鼠。

有一天，曉丹清晨沒聽見小鳥們叫聲，小雛鳥們離巢了。她既高興，又有些寂寞，細心在院裡轉一圈，確認沒有小雛鳥意外落單。幾天後，曉丹看見北美山雀一家五口在窗外的樹上唱歌，這些小生命為我們帶來感動！