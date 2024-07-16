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遊克萊門森大學趣事

肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）

最近，我和家人去了南卡羅萊納州遊玩，我見到了我的好朋友Emerson，媽媽也見到了她的好朋友，一位克萊門森大學（Clemson University）的教授，教授帶我們參觀了她的學校。

教授首先帶我們去看了機械工程學院，因為她就是教機械工程的。在她的工作室，我們還做了一個小小的機械實驗，就是把一枚一美分的硬幣印上「Clemson University」的字樣。

操作非常簡單，只要把硬幣放在機器裡，然後轉一下手柄，那枚圓圓的一美分硬幣就變成了橢圓形，我拿起來一看，大學的名字果然印在了上面，我們都覺得很有趣。

接著我們去參觀校園，南卡的天氣比我住的波特蘭熱多了。

我們一邊散步一邊聊天，Emerson突然說，她的手機不見了！我們連忙幫她尋找，我爸爸說，可以打電話給她的手機，這樣我們或許可以很快找到，可是Emerson不知道她的手機號碼。沒辦法，我們只好耐心地幫她找，我們找遍了整個操場，終於找了她的手機。Emerson向我們道謝，她說手機可能是她在操場上玩倒立的時候掉出來的。找手機有點辛苦，但不知道自己手機號碼也是件有趣的事情。

最後，我們去了克萊門森大學裡的一個餐廳吃午飯。我點了漢堡，沒想到這裡的漢堡那麼大，我都沒吃完半個肚子就好撐。

飯後我們到湖邊散步，湖邊是我沒見過的紅色泥土，我們每個人的鞋底都變紅了。走在從來沒有走過的紅土地上，這又是一件有趣的事情。

參觀克萊門森大學真是一趟有趣之旅！

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