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最會說話的人

鄭丞宏（伊利諾州）

媽媽常常和我們分享寓意深刻的故事，讓我們沉浸其中，學習故事中的智慧和道理。其中「最會說話的人」的故事，給我留下深刻的印象。這個故事不僅有趣，還蘊含人生哲理。

故事講述了一位王子，他常常說錯話，讓國王和皇后擔心不已。有大臣建議王子向住在森林中的木匠，也就是被稱為「最會說話的人」的人學習如何謹慎說話。王子以為木匠會是滔滔不絕地說一些很有道理的話，但他卻驚訝發現木匠很少開口，所以王子筆記本上的紀錄內容也空空如也。不管是什麼情況，木匠都保持沉默。王子忍不住問了木匠：「您不是最會說話的人嗎？為什麼您幾乎不說話呢？」木匠回答：「其實我是比較會『聽話』，有時候少說自己的話，多聽別人的話，才是解決問題的好方法！」

這個故事讓我深刻體會到了在人際交往中，聆聽的重要性不可忽視。在現代社會，我們往往忽略了聆聽的力量。人們總是急於表達自己的觀點，卻忽略了對方的感受和意見。然而，當我們願意花時間去聽取別人的聲音和想法時，我們會發現這樣做不僅有助於解決問題，還能 建立更深層次的連結，加深彼此之間的理解和尊重。

「話多不如話少，話少不如話好」正是這個意思。它提醒我們除了要謹慎說話，更要學會尊重和聆聽他人。有時候，一句溫暖的話語或一個耐心的聆聽，比千言萬語更能打動人心。因此，我要把從這個故事中學到的智慧，融入到日常生活中。無論是在家裡、學校還是打工場合，都要珍惜聆聽的時刻，用心去理解他人，才能真正實現溝通的意義，建立起和諧與尊重的人際關係。

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