「鉤針編織」讓我知道，努力可以帶來成功。當我第一次開始使用鉤針編織時，我很快就失去興趣，因為我鉤織的東西沒有達到我的期望。

有一天，我看到一個女孩戴著自己做的鉤織圍巾，我就請教她一些鉤織的技巧。她教了我兩件事：第一，不要限制自己能做的東西，因為可以鉤編無限的東西。第二，不要放棄，因為總有一天你會學到編織的方法，你就不會後悔花了這麼多時間。我聽了女孩的建議，不斷練習，一個星期以後，我能夠鉤編毛絨動物之類的娃 了。

我從鉤針編織學到「不要小看自己，人有無限可能」，我相信只要我持續努力，我一定可以編織出更多更好的作品。

李泰然（紐約，慈濟人文學校）

人類有能力完成許多看起來不可能的任務，例如，我們從發明第一架飛機開始，到上太空 旅行，並且收集其他行星和恆星的資訊。我知道，「不要小看自己，人有無限的可能」，因為我相信我也已經實現了這句話。

我是跑步運動員，參加田徑比賽時，我看到其他參賽者都比我高大、健壯，我起先以為他們會跑得比我快，但是當我走上賽道和他們比賽時，我覺得我可能會比他們跑得快。當我奮力加速，超越並開始領先時，我充滿信心。

當我最後贏得比賽時，我想起靜思語「不要小看自己，人有無限的可能」。我明白只要相信自己，就有無限潛力。我也常提醒自己，「在我睡覺的時候，總會有人練習他們的本領」，所以我要不斷練習，參加比賽，最後就能拿到冠軍。