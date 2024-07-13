我和媽媽有很多很像的地方，我們都有細長的眼睛、彎彎的眉毛，跟一頭令人羨慕的濃密黑髮。我媽媽長得很高，我希望能長得跟媽媽一樣高。

我和媽媽也有同樣的愛好，我們都喜歡喝珍珠奶茶和果汁，也特別愛吃辣，還有火鍋、燒烤、麵條、龍蝦、薯片。我們倆也有不同的地方，媽媽愛看電影，我則更喜歡讀書。

我的媽媽是一個能吃苦的人，她會做很多事情：煮飯、洗衣、掃地、採買，還會工作賺錢養家。

我知道她每天上班都很辛苦，所以我盡力表現好和努力讀書，不讓她操心。我很慶幸我有這樣一位好媽媽。

曹雨桐（紐約，人力中心中文學校）

我和媽媽的關係很好，我們經常一起聊天、逛街或買衣服，就像一對好朋友。有時我們買完東西後還一起去吃飯，經常吃火鍋或燒烤，有時會吃麻辣燙，這些都是我和媽媽喜歡的。不過大部分時候，只要去吃好吃的，都會帶上我的弟弟。媽媽經常給我們買零食或任何我們喜歡的東西。

我和我媽媽有些共同點，比如我們的生日都是在十一月，我們都是天蠍座。性格相似，我們都很倔強，但都很愛笑。我們的長相也很像，身高一樣、手的大小一樣，也都有一頭深棕色的頭髮。

我和媽媽偶爾也有爭吵，但很快就會和好，感情甚至比之前更好。要是有爭吵，我們會把事情說清楚，不會讓矛盾變得更嚴重。如果我有什麼事，我會第一時間告訴媽媽，因為她經常陪伴我，我信任她，覺得她是能讓我依靠的人。

我媽媽總是會盡她所能來幫助我，每次事情解決的時候，我都會很感動。我很感激媽媽，我很愛我的媽媽。