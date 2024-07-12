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中文對我的影響

潘紫琳（加州，聖瑪利諾中文學校）

我在中文學校學習十年了，所以中文學校對我有很大的影響。不管是學習方法上、人際關係上，或是日常生活、中國傳統文化上，都很深刻地影響了我。

我以前都不用複習功課和考試，因為小學課程太簡單了。現在，到了高中學分班，學習的內容更困難，而且每個星期六我還有中文課和考試，所以我開始需要複習。不過，幸好有中文學校老師的訓練，我比較知道怎樣抓住重點。

以前，我覺得中文太難了，讓我不喜歡學習，不過，現在我知道中文的重要性，所以我很感謝媽媽鼓勵我持續地學習。透過學習中文，我了解到許多中國習俗，如中國新年、端午節、中秋節、清明節、七夕、中國菜、望子成龍以及望女成鳳等等。

除了學習複習的方法以外，我在中文學校也交到很多朋友。學習中文的時候，有朋友陪伴變得比較有趣，也比較簡單。有一次，我和我的朋友一起複習時，她跟我說：「老師應該會考『好』(hao4)這個字，因為它也可以唸成『好』(hao3)。」我把她說的話記下，結果考試時，真的考了這題，我也因此拿滿分。

以前，我回台灣常常會覺得很挫折，因為我都看不懂中文字。可是，上了中文學校後，我開始可以看懂路上的招牌和餐廳的菜單，我好開心。除此之外，我現在和台灣的家人用中文聊天比較順利了，也了解到中國人過年的習俗。

中文學校不但讓我學習好中文、學會複習的方法、懂得許多中國文化、交到好朋友，我回去台灣的時候也不再感到挫折。中文學校對我的影響非常大，希望我以後可以在中文學校把中文學得更好，將來可以換成我教別人中文，那該有多好啊！

端午節 會考

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