松鼠帶著松子，準備去貯藏在泥土裡，以便過冬時挖出來食用。老鼠從樹叢中走出來，笑呵呵對松鼠說：「你貯藏松子一定要找一個隱蔽的地方。」

松鼠有些懷疑地對老鼠說：「你怎麼關心起我貯藏松子的事情來了？」老鼠回答：「你別誤會我想打你松子的注意，告訴你吧，我洞穴中貯藏的糧食多得很，根本就吃不了。我是真心誠意關心你啊！」

松鼠信了老鼠的話，問道：「那你認為在什麼地方貯藏種子比較安全？」老鼠指著樹叢後面說：「你可在這個地方貯藏松子。平時，我會給你照看著，十分安全。」

松鼠把松子一粒一粒埋藏好，剛爬上樹，就發現老鼠在偷挖松子。松鼠急忙從樹上下來，向老鼠衝過去。老鼠見已經被松鼠發現，狼狽逃竄。

松鼠這才知道被老鼠的花言巧語騙了，十分生氣。突然，鼴鼠挖開泥土，從洞中探出頭來向外張望。松鼠指著鼴鼠，氣憤地說：「老鼠在地面上偷我的松子，你在地下偷我的松子，你和老鼠都是不勞而獲的小偷！」

鼴鼠從洞中爬出來，對松鼠說：「你誤會了，我沒有偷你的松子啊！」松鼠追問：「你不偷東西怎麼會在我貯藏松子的地方挖洞？」

鼴鼠說：「我挖洞不是為了偷東西，是為了尋找泥土中的蚯蚓，那是我最喜歡的食物。我就住在這裡，以後會幫你照看好貯藏的松子。」松鼠說：「你別像老鼠一樣嘴上說得好聽，誰信呢？」

傍晚，老鼠再次去偷竊松鼠的松子，被金絲猴抓住了。松鼠對金絲猴說：「我很感謝你啊！」金絲猴指著鼴鼠，對松鼠說：「你應該好好感謝鼴鼠，要不是他及時把老鼠偷松子的消息告訴我，我也抓不住老鼠啊！」

松鼠很愧疚地對鼴鼠說：「剛才我錯怪你了，請你原諒。我十分感謝你！」

不能因為曾經上當受騙，就無端懷疑別人的善意。