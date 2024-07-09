「可憐的魚」是一個有趣的短篇小說，作者是阿爾貝托·摩拉維亞。書中的男主角缺乏自信，也經常自怨自艾。他愛上了一個人，經歷一些事故以後，最後還是一場空，又回到可憐自己的狀態。

當一名叫做艾達的女同事告訴男主角喜歡他時，男主角覺得是一件非常不可思議的事。他無法相信有人會真的喜歡他，所以讓艾達一直重複地說他的優點，他們很快就開始交往了。

有一天，他們去馬戲團看空中飛人表演。男主角告訴艾達，他也想當空中飛人，艾達回答說，他一定能做到。其實他們兩個都有些智能障礙而且體型瘦小。坐他們旁邊的一對夫妻聽到了，就小聲地取笑他們。第一次，他們沒有理會那對夫妻說他瘦小，怎麼可能做空中飛人？之後，男主角又跟艾達說他也想像馴獸師一樣，跟獅子一起表演，艾達再次說他一定會很厲害的。當那對夫妻聽到這個對話時，他們又偷笑了。

艾達很生氣地叫男主角去質問他們為何要笑？曾經膽小又沒有自信的男主角因為有了艾達這幾個月的稱讚，變得勇敢了。他去找那位先生，而那位先生說：「我們看到一隻青蛙想當一頭牛，所以覺得很好笑。」很快的，他們吵起來了，那位先生還動手把男主角舉起來，正好丟到一隻小象身上。小象緊張地開始亂跑，艾達一起在旁邊追。不久，男主角摔下來，昏過去了。醒來以後，他們兩人便立刻回家了。

隔天，男主角責怪艾達，說都是她讓自己有了自信，以為自己真的有多好，但其實那對夫妻是對的，自己只不過是一條可憐的魚而已。

艾達回答：「不，你昨天很棒。他們是怕你了，所以他才把你丟到小象身上。你騎在小象上看起來像英雄，只可惜你掉下來了。」

男主角因為太在意又太容易相信艾達的話，便失去了判斷能力，跟別人吵架鬧事。經歷了這一次教訓，他終於明白了事實上艾達的智力不足。不過也因為這樣，男主角又回到以前妄自菲薄的樣子。

這個故事告訴我們，當一個人沒有自信時，旁人的話是很容易影響他們的。