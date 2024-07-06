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旅行的回憶

莊怡歡（紐約，人力中心中文學校）

去年夏天，我去中國廈門待了兩個月，還和媽媽 、阿姨與表弟一起去廈門方特遊樂園玩。

當天到達方特樂園後，我們先去水族館，在那裡看到各種海洋生物，還欣賞了美人魚表演。美人魚表演精采極了，讓人驚嘆不已。

之後，我們一起去水上樂園，水上樂園有一個長長的滑水道，就像雲霄飛車一樣，我和表弟接連玩了兩次，水花濺到臉上，開出了歡樂的花。

午餐後，我們又迫不及待去看動畫，一切看起來好像都是真實的，尤其是有一塊石頭朝我們滾過來的時候，我們都不由自主地想伸出手抓住它。緊接著，我們又去了高空旋轉，俯瞰整個遊樂園，美不勝收。最後，我們去了方特城堡，裡面有茶具等工藝品展覽，很漂亮。

時間過得很快，一下子就到了離園的時間，我和表弟都依依不捨，約定下次有機會一定再來玩。這是我最喜歡的一次旅行。

李柏駿（紐約，人力中心中文學校）

我曾經有過一次難忘的旅行，那次是由我們學校安排的旅行。

當天，我很早就出門去學校了，心裡很激動而且充滿了期待。早上九點鐘，幾輛黃色的大校車就在學校門口等著，老師帶著我們來到時報廣場博物館

這是我第一次來這個博物館。在裡面，我看到紐約的歷史，還有時報廣場的建成，以及它又是如何變成世界著名的地標建築。我們在博物館裡待了兩個小時，其中，最令人難忘的是一個超級大螢幕，我們坐在座位上，感受這螢幕上展現的壯觀景象，整個紐約盡收眼底，我整個人彷彿要飛起來一樣，刺激又奇妙。

這次旅行讓我學會了欣賞這個美麗的城市，也讓我更加珍惜現在的一切。我非常喜歡學校安排的這次旅行。

博物館 時報廣場

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