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排球比賽

陳曉青（加州）

排球發源地在歐洲，它是變化很快的運動，而且有很多規則。

在比賽的場上，每隊有六人。你不可以讓球落到地上，在網子的一邊，最多只可以碰到球三次，就需要把球傳給對手。你要讓對手接不到球，只要對方讓球落地，你就得到一分。先獲得二十五分的隊伍就贏了，但是贏的隊必須比輸的隊總分多兩分。

排球裡有六個位置。第一個位置是舉球員，站在最前面，舉球員會把球傳給隊友，讓他們可以殺球。第二個位置叫副攻手，站在右前方，副攻手會從右邊殺球。第三個位置叫中間手，中間手會從中間殺球，也會從前面攔網擋球。中間手通常身高很高，他們會站在前排中間。第四個位置叫自由球員，他們的工作是要接住對手打過來的球，然後傳給舉球員。最後，每隊都有兩位主攻手，前面的主攻手會站在左前方，他也會殺球，他通常是隊上殺球最厲害的人。後面的主攻手會站在中後方，他會像自由球員一樣接球，也會從後面殺球。

我曾經當過中間手，會被選到這個位置是因為我非常高，但是我不夠快，所以我在殺球或是擋球的時候，我無法迅速到位。但我也不能跳得很高，所以我現在改當前面的主攻手，這樣我還可以殺球，因為主攻手在殺球的時候不需要那麼快。舉球員和中間手會站得很近，所以舉球員在舉球給中間手的時候，球在空中的時間會較短；主攻手和舉球員會離得很遠，球在空中的時間會比較長，所以主攻手有多一點時間可以準備殺球。

排球是團體運動，沒有隊員就不能成功。排球場上，每個位置都非常重要和特別，每個隊員都會有緊密的聯繫。

排球是我最喜歡的運動，第一個原因是因為排球是室內運動，我不需要擔心天氣狀況。第二個原因是，排球服真的很可愛。還有，排球節奏很快。

希望我對排球規則和位置的解釋，對大家有所幫助。

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