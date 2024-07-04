暑假到了，終於有更多時間可以閱讀中文書，這真是令人開心的事！今天我看了一篇非常有趣的中文文章，想跟大家分享。這篇文章名為「說話也要停看聽」，裡面提到說話要說得好、說得巧可不是一件輕而易舉的事。文章裡面講了一個很有趣的故事，是關於一位固執的官員。

有一天，這位官員參加了一場重要的宴席，桌上擺滿了豐盛的佳餚，最引人注目的是一盤菱角。但問題是，這位官員從沒見過菱角，更不知道食用方法，這位官員卻也沒向別人請教。於是，他決定一口氣將菱角連殼一起吃下！這舉動引起了在場所有人的哄堂大笑，但他只是找了藉口說：「我這幾天因為火氣太大，菱角連殼吃是清熱退火的好祕方。」眾客得知真相後，故意問：「貴鄉也有出產菱角嗎？」官員根本就不知，卻說：「多得很，滿山遍野的樹叢都結實纍纍。」而且那一位官員還說，如果菱角不是結在樹上的話，他就賠上自己的馬。

最後，一位賓客走到池塘邊，拔起一株菱角，証明菱角是水生植物。官員不得不履行承諾，賠了馬。但即使如此，他仍然嘴硬堅持說他家鄉的菱角長在樹上。

這個故事不僅有趣，而且引人深省。它提醒我們，說話時要停下來聽聽別人的意見，也要注意自己的言行舉止，並且懂得謙虛請教，這樣才能避免出糗。如果我是那位官員，我一定會向別人請教菱角的食用方法，而不是自作主張連殼吃下。同樣，如果我不知道菱角長在哪裡，我也不會輕易發表自己的看法。因此，以後說話時，我會記得停下來聽，謙虛學習，讓自己的話語更加有分量和智慧。