我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

民主黨最大金主也看不下去 Netflix創辦人籲拜登退選

說話也要停看聽

鄭丞勛（伊利諾州）

暑假到了，終於有更多時間可以閱讀中文書，這真是令人開心的事！今天我看了一篇非常有趣的中文文章，想跟大家分享。這篇文章名為「說話也要停看聽」，裡面提到說話要說得好、說得巧可不是一件輕而易舉的事。文章裡面講了一個很有趣的故事，是關於一位固執的官員。

有一天，這位官員參加了一場重要的宴席，桌上擺滿了豐盛的佳餚，最引人注目的是一盤菱角。但問題是，這位官員從沒見過菱角，更不知道食用方法，這位官員卻也沒向別人請教。於是，他決定一口氣將菱角連殼一起吃下！這舉動引起了在場所有人的哄堂大笑，但他只是找了藉口說：「我這幾天因為火氣太大，菱角連殼吃是清熱退火的好祕方。」眾客得知真相後，故意問：「貴鄉也有出產菱角嗎？」官員根本就不知，卻說：「多得很，滿山遍野的樹叢都結實纍纍。」而且那一位官員還說，如果菱角不是結在樹上的話，他就賠上自己的馬。

最後，一位賓客走到池塘邊，拔起一株菱角，証明菱角是水生植物。官員不得不履行承諾，賠了馬。但即使如此，他仍然嘴硬堅持說他家鄉的菱角長在樹上。

這個故事不僅有趣，而且引人深省。它提醒我們，說話時要停下來聽聽別人的意見，也要注意自己的言行舉止，並且懂得謙虛請教，這樣才能避免出糗。如果我是那位官員，我一定會向別人請教菱角的食用方法，而不是自作主張連殼吃下。同樣，如果我不知道菱角長在哪裡，我也不會輕易發表自己的看法。因此，以後說話時，我會記得停下來聽，謙虛學習，讓自己的話語更加有分量和智慧。

上一則

22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

下一則

我的猶太鄰居

延伸閱讀

一夜身家暴漲 Nvidia員工：不覺富有 但滿足有安全感

一夜身家暴漲 Nvidia員工：不覺富有 但滿足有安全感
商務部前官員：台灣居全球價值鏈 保護技術更重要

商務部前官員：台灣居全球價值鏈 保護技術更重要
楊冪論文公開 網：一股子AI味 達不到發學術期刊標準

楊冪論文公開 網：一股子AI味 達不到發學術期刊標準
尹導涉選舉欺詐 恐衝擊選情

尹導涉選舉欺詐 恐衝擊選情

熱門新聞

32歲的邱奕承自幼幫父母在菜市場賣陽春麵，後選擇讀餐飲，走出一片天。（圖／技專招生專業化辦公室提供）

自幼賣陽春麵立志讀餐飲 台灣「菜市場孩子」當上米其林餐廳主廚

2024-06-27 02:10
華裔舞者克洛伊·米塞爾丁。（取材自Instagram）

22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

2024-07-03 21:24

老哥與我

2024-06-24 02:00

再談台灣招牌「字」趣

2024-06-27 02:00

妳慢慢來

2024-06-30 02:00
鳳凰古城的老建築。（圖片提供∕葉周）

鳳凰古城的人和事（上）

2024-07-01 02:02

超人氣

更多 >
不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個
紐時：拜登正在考慮退選

紐時：拜登正在考慮退選
「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%

「只有她能贏」若米雪兒迎戰川普 支持度50%比39%
iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年

iPhone被偷縱火洩憤 燒錯屋釀5人枉死 亞裔男判刑60年
NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害