小凱正在院子裡晨練。他每個星期都去跆拳道 館跟師傅學習，每天早上都會早早起床，在上學前晨練。

忽然，他看見十幾米開外有一隻知更鳥在籬笆和地面之間撲騰個不停，牠這是怎麼了？是不是需要幫助？小凱想到幾個可能性：牠被什麼東西、比如網纏住，飛不走？牠受傷了，飛不遠？牠的孩子從樹上掉下來，沒辦法回鳥巢？別看小凱是個練跆拳道的酷男孩，卻也是「鐵漢柔情」，他躡手躡腳走過去。

早春初夏之交的清晨，氣溫還有些清涼。爭春的水仙花已經綻放出鵝黃、奶白的嬌艷花朵。怕冷的卡羅萊納茉莉遲遲不肯舒展葉片，還在默默地積蓄力量；金銀花雖然還沒有開花，卻已經長出很多新葉，強壯的藤蔓一直向上攀爬，梢頭在陽光下搖搖曳曳，好像是向小凱招手說：早上好！

小松鼠以為小凱是來送外賣：今天是送花生還是送麵包？牠們蹦蹦跳跳跟在小凱身後，仰著頭期待著，蓬鬆的大尾巴在晨光中閃閃發亮，小凱笑瞇瞇地走過牠們。他也聽到小鳥站在樹梢上大展歌喉，牠們顯得多麼歡暢，就像感應到小凱的心情，身心健康，迎接新的每一天。

來到籬笆前方不遠處，小凱駐足觀察。知更鳥沒有發現他，還在那裡上躥下跳。小凱決定隱身在樹後觀察一會兒。

那裡有一排樹樁，是東邊的鄰居排列在那裡作為兩家之間的分界線；那裡還有一道竹籬笆，是西邊的鄰居防止自家小狗跑過界，知更鳥就是在那裡跳上跳下。小凱首先觀察有沒有小雛鳥需要幫助？沒有。再觀察有沒有網或者繩纏在知更鳥身上？沒有。真奇怪，那牠在那裡幹什麼呢？是不是受傷，飛不遠？

小凱的好奇心被牠撩撥起來，按捺不住向前湊近。噗嚕！知更鳥飛走了。

小凱又高興又遺憾。高興的是這證明知更鳥沒有受傷，沒有被纏住，自由自在；遺憾的是知更鳥在那裡做什麼這個謎團還是沒有解開啊？

他索性走過去，彎下腰仔細查看。他看見那排樹樁都已經腐朽，朽木上可以看見有些蟲子在蠕動。啊啊，小凱明白了，知更鳥是在捉蟲吃呢。「哎呀呀，我這是打攪了牠的大餐」，小凱帶著歉意轉身離去。他相信知更鳥還會回來的，因為那裡就像是個自助餐餐廳呢。人們說：早起的鳥兒有蟲吃，果然是真的。

「你要堅持晨練，那樣不僅可以熟練動作，還可以感受大自然的活力，接受大自然的啟迪。」小凱想起師傅的話，師傅說的對啊！