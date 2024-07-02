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父親

陳家豫（紐約，人力中心中文學校）

在每個人的生活中，某些人脫穎而出，成為指導、靈感和力量的燈塔，對我來說，那個人就是我的父親。我的父親沉默寡言，但智慧無窮，他對我的價值觀、人生觀和抱負影響很大。

從我有記憶以來，我的父親就體現了力量和正直。無論是為了養家餬口而長時間工作，還是堅持他認為正確的事情，他都表現出令我欽佩的毅力。他的行為教會了我，無論在什麼情況下，努力工作、堅持不懈和保持正直都是最重要的。

父親有一種獨特的能力，可以將複雜的生活教訓精簡成易懂的建議。每當我遇到困境時，他的話語往往會引導我更清楚地了解情況。他最令人難忘的建議之一，是「永遠盡力而為，永遠不要害怕失敗」。這個觀點鼓勵我充滿信心地應對挑戰，因為我知道努力和從錯誤中學習比立即成功更有價值。

父親一直是我最大的啦啦隊長，慶祝我的成功並在我失敗時安慰我。例如，在我五歲時，他教我騎自行車。我記得他穩住車座時給予我的安全感，他的聲音平靜而鼓舞人心。他放手的那一刻，我既害怕又興奮。不可避免地摔倒下來，但也帶來了一個寶貴的教訓：重新站起來再試一次！那天，父親教會了我面對恐懼的勇氣，他對我的信任一直是我的動力；他給我的支持，讓我能毫不猶豫地追求夢想。  

父親是我的好榜樣，他的謙遜、慷慨和對他人的友善，是我努力效仿的特質。我見過他竭盡全力幫助朋友、家人，甚至陌生人，不是為了得到認可，而是因為這是正確的事情。這種無私向我灌輸了同情心和社區的重要性，鼓勵我關心他人並為社會做出貢獻。

我與父親最珍貴的回憶是我們分享的安靜時刻。無論是一起做一個項目、散步，或只是安靜地坐著，這些時刻都是巨大的快樂。這些經歷告訴我，存在和共同的經歷勝於雄辯，他向我展示了陪伴所愛之人的價值。

我的父親不僅是一位家長，也是一位導師，在我的心目中，父親是智慧和力量的真正燈塔。

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