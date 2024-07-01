一艘好玩又漂亮的郵輪「海洋綠洲」， 你搭乘過嗎？如果你搭過，相信你也會和我一樣非常難忘。

去年暑假，我們全家決定來一趟郵輪度假，爸爸、媽媽、哥哥和我都興奮地搭上了這艘的名字叫「海洋綠洲」郵輪。當我們走進郵輪的時候，真是高興得不得了，感覺很不可思議，郵輪怎麼能夠這麼大，我驚奇地數了數，哇！總共有十七層呢！導遊說，這艘郵輪的工作人員就有兩千多人，遊客更多達五千多人。

再看看郵輪裡面，真是應有盡有，溜冰場、健身房、圖書館 、電影院 、餐廳，居然連小商場都有⋯⋯我馬上跳進了一個最吸引我的，那就是漂亮有趣的水上樂園。郵輪上的水上樂園有很多好玩的項目，這邊是游泳池，那邊是溫泉，還有一個又高又大的水滑道。我跑上這裡，跳下那裡，玩得不亦樂乎，不一會就玩累了，肚子咕嚕咕嚕地叫，馬上奔往餐廳，又一輪「衝鋒」。

餐廳裡有各種饞得叫人流口水的美味食物，裡邊都是我喜歡吃的，像是麵包、水果、牛排和點心。我吃得肚子圓滾滾，馬上又到潔白的溜冰場轉轉。雖然我還不會溜冰，但我仍然喜歡去欣賞溜冰者們，看他們穿來滑去、優美的舞姿，看著也會很開心。

我們又到了劇場，去看那些精采的表演。然後也登上頂層，站在船邊看美麗的海景，欣賞一望無際的海洋，大船向前飛駛著，濺起一陣陣的浪花。當大船在大海上飛馳，海風在你耳邊會呼呼而過，越過一個又一個巨浪，船就像雲霄飛車一樣刺激，讓我們忍不住發出「啊啊」的驚呼聲。而當船漸漸地慢了下來，我第一次覺得平靜的海面是如此美麗，五顏六色的海水，夕陽西下，落日照著海水金光閃閃、一大群海鷗在空中自由地飛翔⋯⋯。

這是一個多麼令人難忘的快樂的暑假，我好喜歡「海洋綠洲」，忘不掉船上的驚險和刺激，每當我看到我們的在郵輪上的照片時，就會想起那段美好時光。