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繼紐時、華郵後…時代雜誌也開砲 封面「請拜登走人」

「成績優異 哈佛等名校仍拒收」華生嘆難跨招生隱藏偏見

難忘的事

黃鈳頤（紐約，人力中心中文學校）

去年暑假，我到一個藝術中心做義工。那是我熟悉的地方，因為我從小就在那裡學習，所以我很高興能再回來幫助現在的小同學。

在那段日子裡，我每天都有很多工作，像是幫老師教英文、數學、畫畫，和打掃教室等等。有的小朋友很聰明，他們學習很起勁，我們會一起研究問題，也會一起玩。雖然每天下課後都非常累，但是我很開心。

有一天，我收拾好教室，坐上公車要回家，抬頭一看，天空依然陽光明媚，美極了，那景色讓人很放鬆，我看著看著就睡著了。突然，我被一陣雷聲驚醒，睜眼一看，天空已經變成灰色，還下起暴雨，但我沒帶雨傘也沒有雨衣，只好硬著頭皮衝下車，在暴雨中跑回家。

回到家，我馬上衝進廁所，在浴缸裡把頭髮和衣服的水全擠出來，那浴缸裡的雨水都可以泡澡了！媽媽看著我的狼狽相，說「請不要淹了我們家」，我們都大笑起來。那天真的非常帶勁，是多難忘的一天啊！

黃成旭（紐約，人力中心中文學校）

在我的記憶裡有許多難忘的事，但這件事最令印象深刻。

前幾個月我家養了一隻小狗叫Spoory，牠又聰明又可愛，我非常喜歡牠，還幫牠做了一個小牌掛在脖子上，上面有我們的地址和電話。有一天，牠偷偷地從後院跑出去了，我到處都找不到牠，非常心急。兩天兩夜後，一家寵物店的店員打電話來，讓我們去接Spoory回家。原來Spoory被車撞傷了，幸好一位姊姊救了牠，還發現了我們的地址和電話。

爸爸急忙開車帶我去寵物店，見我出現在門口，Spoory一拐一拐地向我跑過來。我抱著牠心疼又難過，但是更高興見到牠。

我很想當面感謝那位好心的姊姊，幸虧她幫忙找到了Spoory。這件事讓我很激動，真感謝有這麼多有愛心的人，才讓我和Spoory團聚，我以後也要向他們學習，多多幫助別人。

寵物 暴雨

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