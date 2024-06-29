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我的房間

林煒朗（紐約，人力中心中文學校）

我的臥室是我每天晚上睡覺的房間，偶爾有朋友來我家過夜的時候，就和我一起睡。這是我度過了很多年的房間。

我的房間右邊有一張全尺寸的床，配有枕頭和毯子，還有我從小就保留的毛絨玩具。當我累了的時候，我會躺下來玩手機；當我無聊的時候，我會玩電腦。房間的左邊是大櫃子，這也是我存放所有衣服和書籍的地方。我在那裡放了鉛筆、圖片等生活必需品。

大櫃子的旁邊有兩扇窗戶和兩扇百葉窗，我會時不時地向窗外望去，看到窗外其他公寓的燈光。窗外的植物會告訴我季節的更迭，我看見花開了，就知道是春天來了。

這個房間也是我時不時鍛鍊身體的地方。這是一個中等大小的房間，就是我的臥室。

馬熙馭（紐約，人力中心中文學校）

我有一個長方形的房間。一進門口，就看到右邊牆壁上五顏六色的裝飾櫃，有的是藍綠色、有的是黃色，還有的是灰色。門口正對面是一個大窗戶，窗戶上面掛了黃色的窗簾，每當太陽照進來的時候，我的房間變成暖暖的黃色。

窗戶下面是我的書桌，書桌的右邊擺放了一個書櫃，裡面有英文和中文的書本，我最喜歡的《哈利波特》這一套書，也被我放在書櫃裡，我時常坐在桌前看書和做功課。

靠近書櫃是我和弟弟的床鋪，弟弟睡下層，我睡上層。床尾的旁邊是一個大衣櫃，衣櫃裡放著我們一年四季的衣服。

這就是我溫暖舒適的房間，我愛我的房間。你們喜歡嗎？

哈利波特

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