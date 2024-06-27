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我在中國的寄宿生活

莎莎Samantha Jayapratap（俄勒岡州，春和學園）

今年春天，我去了中國北京，住在一家中國人家裡，他們有一個女兒叫「晴晴」。晴晴是我的新朋友，她和我一樣，也是五年級，我在晴晴家住了五天。

晴晴的家很大，如果加上兩層地下室，她家共有六層，我住在第四層，也是最高的一層。晴晴說這是她爺爺奶奶的房子，她很快就會搬到新的房子裡住了，她爸爸在忙著裝修新房子，所以只有晴晴、她的媽媽和我一起住，家裡還有一隻小貓。我一個人住一個房間，房間裡有床和桌子，因為是頂層，所以有一個天窗，我躺在床上就能看見星星，我很喜歡。

每天我會和晴晴一起吃飯、一起去國際學校學習，她會講英文，她的媽媽也會講英文，但是她只和我講中文。晴晴的媽媽幫我們做飯，照顧我們的生活。晴晴媽媽做的魚、肉、雞蛋很好吃，我能吃很多。但是，她做的青菜裡放了一種黑黑的東西，我不知道那是什麼，所以我不吃，這讓我覺得很不好意思。還有一次，晴晴媽媽帶著我、晴晴，還有另外兩個小朋友去餐館吃飯。我覺得餐館的菜味道太淡，就嘗試了一種像印度饢一樣的東西，但是吃法和我在家裡不一樣，我在家是沾咖喱吃，而在餐廳是跟肉、青菜一起吃，我有點不習慣。但是，我看看其他小朋友，她們卻吃得很多很開心。那天我只吃了一點玉米湯，好在我還是吃飽了。

雖然我很喜歡中國，但是對中國菜還需要慢慢適應，所以，離開中國以後，我不但我要努力學習中文，而且還要努力學吃中國菜。

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