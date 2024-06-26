大象奮不顧身撲滅了森林火災，報紙報導後很快出了名，還獲得了獎勵。狗熊想，這不是名利雙收嗎？我也應該想辦法盡快出名。

狗熊從小木橋上走過，見橋中央的一塊木板已經鬆動，就把木板拿下來藏在河邊的樹叢中。

狗熊想，橋上缺了木板，誰不小心掉入河中，我就去把他救起來，這就有了奮不顧身搶救落水者的好名聲。狗熊覺得自己十分聰明，露出了得意的微笑。

小灰兔和灰兔媽媽走上了小木橋。小灰兔蹦蹦跳跳走在前面，沒有發現橋上少了一塊木板，「噗通」一聲掉進了冰冷的河中。灰兔媽媽見小灰兔掉進了河中，十分著急，不停地大聲呼救。

狗熊見時機已到，一躍跳進河中，把不會游泳的小灰兔救上了岸。灰兔媽媽對渾身濕漉漉的狗熊說：「多虧你救了我的孩子，謝謝你！」

金絲猴聽到灰兔媽媽的呼救聲，飛快來到河邊。金絲猴見小灰兔已經被救起，就問灰兔媽媽小灰兔是怎麼掉進河中的？灰兔媽媽告訴金絲猴，說小木橋上少了一塊木板。金絲猴走到小木橋上一看，果然橋上有一個窟窿。金絲猴用手搔了一下腦袋，說：「奇怪，剛才我走過小木橋還是好好的，怎麼才一會兒就少了一塊木板呢？一定是有人拿走了。」

狗熊聽了金絲猴的話，有些慌張，說：「我親眼看見一陣大風吹來，把已經鬆動的木板吹起，掉在河中被水流沖走了。」

長頸鹿一邊走過去一邊對狗熊說：「剛才，我發現你把什麼東西偷偷摸摸藏在樹叢中？」

金絲猴來到樹叢邊，把狗熊藏在樹叢中的木板拿了出來。金絲猴責問狗熊：「你為什麼把小木橋上的木板藏起來？橋上有了大窟窿，多麼危險啊！」

狗熊見事情已經敗露，低著頭，支支吾吾地說：「我想有個奮不顧身搶救落水者的好名聲……。」

灰兔媽媽指著狗熊，氣憤地說：「你想出名想瘋了，居然想出這麼一個缺心眼的鬼主意。這件事傳開去，你就真的出名了，不過，這是個臭名聲啊！」

為了圖個人名利而耍小聰明，結果常常得不償失。