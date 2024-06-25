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鏡頭背後的真相

鄭丞宏（伊利諾州）

我讀了一篇名為「故事的真相」的文章，講述了攝影師凱文·卡特的故事，讓我深刻反思我們對「真相」的了解和判斷。

故事發生在南非，文章開頭描述了一張凱文·卡特拍攝的照片：一個骨瘦如柴的小女孩正爬向食物救濟中心，後面有一隻禿鷹似乎要把她吃掉。這張照片一經發布立刻引起轟動，改變了美國的政策，美國隨即投入大量人道援助，拯救了無數生命。一九九四年，凱文·卡特因此獲得了普立茲特寫攝影獎。

然而，隨著照片的廣泛傳播，人們開始質疑凱文是否見死不救，紛紛批評他冷血。對此，凱文解釋：當時他搭乘聯合國的直升機來到蘇丹，只有三十分鐘的拍攝時間。為了緩解悲傷，他到附近的灌木叢散步，看到這位骨瘦如柴的小女孩爬向食物救濟中心，覺得這是一次難得的拍攝機會。禿鷹飛下來時，他拍下了照片。拍完後，他趕走禿鷹，給小女孩一些食物和水，看著她進入救濟中心才離開。

儘管如此，凱文的解釋未能平息批評，最後他因無法承受痛苦而在三十三歲時結束了自己的生命。令人心痛的是，社會上仍有人批評他無法承受道德壓力與良心譴責。了解凱文的人，包括他的朋友和父母，都不懷疑他按下快門時的善意。反而是那些質疑他的人，未曾踏入蘇丹戰區，對飢民苦難一無所知，正是他們讓凱文飽受非難的痛苦，最終失去活下去的勇氣。

凱文去世十年後，他的女兒說了一句令人深思的話：「我覺得，其實爸爸是那個無力爬行的孩子，而全世界，則是那隻禿鷹！」

這個故事讓我知道，不能在不了解事情真相和全貌時，僅憑一點線索就隨意下判斷。事情不是非黑即白，我們的冷言冷語和非客觀判斷，可能輕易奪走他人的性命。

我們需要對事情謹言慎行，實事求是，有時候眼睛見到的未必是真相。

聯合國 南非

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